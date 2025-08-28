Pozvánka na mostecká divadelní prkna

Předprodej vstupenek na divadelní představení Městského divadla v Mostě na září a říjen je už v plném proudu a program slibuje nezapomenutelné divadelní zážitky.
Hlavním zářijovým tahákem bude bezpochyby muzikálová klasika Hello, Dolly! – nestárnoucí titul plný energie, humoru, lásky a okouzlujících melodií. Publikum si tuto inscenaci zamilovalo už při prvních uvedeních, která byla bez výjimky vyprodaná. Aby se na ni mohlo dostat co nejvíce diváků, rozhodlo se Městské divadlo v Mostě ji v září hrát hned třikrát.
Na své si přijdou i milovníci chytrých komedií. Koncem září se totiž divadlo rozloučí s inscenací Neperte se, prosím vás! – brilantně napsanou vztahovou komedií izraelského autora Gura Korena. Příběh o dědictví, které se ocitlo v (ne)správných rukou, nabízí nejen svižný humor, ale také jemné zamyšlení nad rodinnými vztahy, ambicemi a malými i velkými absurditami života. Bude to poslední příležitost vidět tento titul na zdejším jevišti, a proto neváhejte s nákupem vstupenek.
Podzimní měsíce však nabídnou mnohem více než jen tyto dva tituly. Ať už vás láká odlehčený humor, emotivní příběh, nebo vizuálně strhující podívaná – v září a říjnu si vybere opravdu každý.