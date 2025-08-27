Škola letos začne hned prvního

Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne ve všech základních a středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2025.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na pondělí 27. října a středu 29. října 2025.
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí v pátek 2. ledna 2026. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2026.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 29. ledna 2026.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2026.