Náměstíčko pod Resslem dostane novou tvář, počítá se s jednosměrkami i kulaťákem

Lokalita pod mosteckým Resslem, náměstí S. K. Neumanna a jeho okolí, projde zásadní proměnou. Jednu z atraktivních zelených čtvrtí ve městě čekají změny nejen v dopravě včetně záměru nové okružní křižovatky, ale také ve zlepšení a zkvalitnění celého veřejného prostranství.
Město Most před nedávnem představilo veřejnosti dopracovanou studii Revitalizace náměstí S. K. Neumanna a ulice Pod Resslem.
Studie na řešení oblasti se během uplynulých let několikrát změnila, a to i kvůli připomínkám obyvatel, které zazněly na veřejném projednávání. To se uskutečnilo hned několikrát, naposledy letos v červnu. Na základě podnětů a připomínek z veřejného projednání bylo do studie zapracováno například zjednosměrnění provozu dotčených ulic a úprava křižovatky ulic Pod Širokým vrchem, Slovenského národního povstání, Hořanská cesta a Slovanská.
„Původní studie navrhovala všechny ulice v dotčené lokalitě jako obousměrné. Vzhledem k tomu, že významná část obyvatel preferovala jednosměrný provoz, bylo na začátku letošního roku zadáno zpracování nové studie, která prověřila možnost realizace jednosměrného provozu dotčených ulic a úpravu křižovatky ulic Pod Širokým vrchem, SNP, Hořanská cesta a Slovanská,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Město se rozhodlo pro řešení této oblasti pro její význam v rámci okolní obytné lokality a nabízející se potenciál nového řešení, ale i na základě obyvateli dlouhodobě vnímaných nutných změn v organizaci dopravy.
Plocha vlastního náměstí S. K. Neumanna je rozšířena o část ulice Pod Resslem, směrem ke kruhové křižovatce na ulici SNP. Návrh změn organizace dopravy vnímá město v širším kontextu celé lokality, proto se dodatečně prověřila i varianta s novou okružní křižovatkou ulic Slovanská – Pod Širokým vrchem – Hořanská cesta. „Hlavním cílem studie je navrhnout vyvážený kvalitní architektonický koncept spolu s optimálním dopravním a krajinářským řešením v celku i detailu. Revitalizace počítá s kompletní změnou zpevněných ploch. Preferovat by se měly přírodní materiály, bezbariérovost, umístění nových prvků městského mobiliáře, odpadových kontejnerů, kultivace zeleně a v neposlední řadě i zásadní změny v organizaci dopravy včetně parkování a bezpečnějšího pohybu pěších i cyklistů v celém prostoru,“ dodala mluvčí.
Projednaná a schválená studie bude nyní sloužit pro zpracování vlastní projektové dokumentace. Teprve poté vyplyne, kdy a jaké změny by se v oblasti měly začít realizovat.