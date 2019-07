Muž útočil na strážníky i policisty, skončil v cele

už útočil na strážníky i policisty, skončil v cele

Z přečinu výtržnictví a násilí proti úřední osobě čelí obvinění 27letý muž z Litvínova. Ten měl koncem července v nočních hodinách při řešení rušení nočního klidu v jednom panelovém domě v Litvínově napadnout strážníky, kteří na místě incident řešili. Na ty měl zaútočit pěstmi a kopy, kdy strážnici proti němu použili donucovací prostředky. Muž následně vběhl do bytu, poté opět na chobě začal fyzicky napadat přítomné strážníky a byl nadále agresivní. Při tom měl udeřit jednoho z nich do obličeje, až strážník upadl na zem a i poté výtržník v útoku pokračoval. Na místo dorazili policisté, a protože agresivní muž stále nedbal výzev k zanechání protiprávního jednání a pořád útočil, policisté proti němu použili donucovací prostředky, kterými ho zpacifikovali. Výtečník nakonec skončil v policejní cele. Měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, pozitivně vyšel i orientační test na drogy. Napadený strážník utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice k ošetření a nyní je v pracovní neschopnosti. Obviněný je stíhán na svobodě a za toto jednání mu hrozí v případě odsouzení až čtyřletý trest odnětí svobody.