Muži dal pěstí takovou silou, že ten upadl do bezvědomí

Ze zločinu ublížení na zdraví čelí obvinění 35letý muž z Mostu. Ten měl napadnout v Mostě na sídlišti Zahradní před jednou restaurací jiného muže, kterému měl způsobit těžkou újmu na zdraví. Muž je navíc obviněn i z přečinu výtržnictví.

K incidentu mělo dojít letos v lednu v pozdně nočním čase. Napadený byl v restauraci se svými kamarády, kdy již uvnitř objektu mělo dojít k výměně názorů a roztržce mezi obviněným a mezi přáteli napadeného. Vše poté vyvrcholilo před provozovnou, kde měl obviněný poškozeného udeřit pěstí do obličeje tak, že ten upadl na zem a utrpěl vážná zranění hlavy a byl v bezvědomí. Z místa byl zraněný muž převezen rychlou záchrannou službou do zdravotnického zařízení a byla mu vystavena pracovní neschopnost. Jednáním obviněného došlo k poškození důležitého orgánu. Útočník z místa napadení odešel. Policisté, kteří na místo napadení vyjeli, po něm pátrali a zanedlouho ho objevili ve městě a zadrželi ho. Provedli u něj i dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Obviněný je stíhán na svobodě a za zločin mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.