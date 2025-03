NA HNĚVÍNĚ VZNIKNOU NOVÉ, NÁROČNĚJŠÍ FERRATY

„Horolezci, horolezkyně a horolezčata“, jak se zpívá v písni Ivana Mládka, budou moci už brzy vyzkoušet nové horolezecké stezky na Hněvíně. Město zde totiž chystá nové okruhy ke stávajícím ferratám. Budou určeny jak pro děti, tak i pro náročnější lezce.

Město usiluje o nadační příspěvek ČEZu ve výši 500 tis. Kč na rozšíření ferrraty pod hradem Hněvín. Stávající lezecké stěny by se tak mohly rozšířit o pět nových tras s různými stupni obtížnosti. Projekt podpoří rozvoj outdoorových aktivit, zlepší turistickou infrastrukturu a zvýší bezpečnost návštěvníků. Nové trasy budou vybaveny ocelovými jisticímu lany, kotvami a stupy, které zjistí bezpečný pohyb v náročném terénu. Náklady vyjdou na 970 tis. Kč.

„Dostali jsme nabídku na možnost dotací pro tento záměr, protože jsme splnili kritéria ČEZu. V rozpočtu pro letošní rok máme další nové ferraty a jejich rozvoj, proto jsme je zahrnuli do této dotace a podali žádost. Uvidíme, jak to dopadne. Tak jako tak ale máme v letošním roce ferraty v plánu,“ uvedla mostecká radní Jana Falterová Zudová.

V současné době jsou na Hněvíně dva okruhy lezeckých stěn. Jedna se nachází v horní části svahu, pod vyhlídkovým altánem. Druhá, méně náročná, je níže, poblíž vodárny. Právě zde by se měly vybudovat nové trasy a vytvořit zcela nový okruh. Ferraty jsou nyní určené spíše pro méně náročné. Město chce uspokojit poptávku, a proto by zde měly vzniknout i trasy náročnější. „Spodní ferraty budou jak pro méně náročné, tak i pro náročnější. Jejich využití bývá často součástí programu různých městských akcí. Například při Dnech magistra Edwarda Kelleyho. V rámci těchto akcí je tu vždy i odborný doprovod. Vyzkoušet si je tak mohou i ti, kteří by se jinak sami na ferratu nevypravili,“ podotkla dále radní Zudová.

V minulosti se na Hněvíně vedle lezeckých stěn, které tu vybudovalo město, objevily i další lezecké cesty. Ty tu vybudovali někteří nadšenci. Město je ale nechalo zrušit. „Vytvořil je tu amatérsky jeden z nadšenců. Museli jsme je ale odstranit, protože tyto stěny musejí být udělány tak, aby tu nikdo nepřišel k úrazu. Musí splňovat určité normy, a proto jsme tu tuto nelegální ferratu nemohli akceptovat,“ zdůvodnil primátor Marek Hrvol. Dodal, že u ferrat nechybí základní pokyny a provozní řád. Provozují je Sportovní areály Most.