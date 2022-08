Na jezeře klesá hladina, pozor na molech!

Na jezeře Most dochází k poklesu hladiny vody. Z tohoto důvodu byla přenastavena konstrukce uchycení plovoucích mol. Přesto pokles hladiny působí problémy, jelikož na některých místech došlo k porušení závěsů mol. Současně také dochází k prověšení kotevních lan.

Každou drobnou závadu servisní organizace neprodleně odstraní a návštěvníkům jezera nehrozí žádné nebezpečí. Je však důležité, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na molech, protože hrozí případné zakopnutí o nerovnosti apod.

„Důvodem poklesu hladiny jezera Most je, že není průběžně dopouštěna voda, což způsobila závada na přivaděči, který je v majetku státního podniku DIAMO. Závada by měla být odstraněna v průběhu září 2022. Dojde tedy pravděpodobně k dalšímu poklesu hladiny jezera,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová. DIAMO se intenzivně snaží zajistit náhradní zdroj napouštění jezera do doby opravy přivaděče.