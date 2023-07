Na mosteckém fotbalovém stadionu Josefa Masopusta se 3. srpna se můžete setkat s novým trenérem a vedením klubu.

Ve čtvrtek 3. srpna v 17:30 hodin nabízí mostecký fotbalový klub na stadionu Josefa Masopusta v Mostě všem zájemcům z řad příznivců, fanoušků a mostecké veřejnosti možnost setkání s novým trenérem a vedením klubu.

V kontextu zahájení nové sezóny nabízíme společnou diskusi nad tématy našeho klubu, který vstupuje do své druhé sezóny v ČFL. Po dramatické první sezóně, ve které s A-mužstvem pracovali dva trenéři, vstupuje tým do nové sezóny se zkušeným trenérem Milošem Sazimou, který jistě představí své vize. Klub rovněž fanouškům nastíní celkovou vizi sportovního úseku, který i v minulé obtížné sezóně prokazuje, že stojí především na mladých hráčích ideálně z mostecké mládeže. Současné příchody do našeho klubu stojí rovněž především na mladém talentu, což přináší sportovní potenciál, ale také určité riziko.

V nadcházející sezóně se očekává stabilizace herních nebo sportovních výkonů a klub se hodlá v nové sezóně 2023/24 mnohem více zaměřit na fanoušky nebo rodiče a členy klubu ve smyslu klubového servisu. V řádu týdnu bude spuštěn klubový e-shop se základním merchandisingem nebo klubovým oblečením. Zaměření činností bude dále postupovat na kvalitu občerstvení na stadionu FSJM a také vybudování stálého stánku pro fanshop. Stadion FSJM má své limity, ale jeho další rozvoj je možné konzultovat právě s fanoušky.

Klub dále chce prohloubit spolupráci s mosteckou házenou a pracuje rovněž na pokračování projektu s německým partnerem. Zvýšení servisu pro rodiče a hráče mládeže bude rovněž vysoce postaveným cílem nové sezóny, která by měla přinést mnohem více aktivit mimo zmiňovaný ryze sportovní úsek.

Z tohoto důvodu budeme rádi pokud si najdete čas v těchto letních dnech a dorazíte ve čtvrtek do prostor stadionu FSJM na diskusi a výměnu informací na čem by byla největší poptávka ze strany fans nebo přízniovců klubu.