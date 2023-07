Sportovní manažer Tomáš Vrábel se vrátil na sever Čech, bude nově zapojený do mládeže HC Litvínov

Sportovní manažer Tomáš Vrábel se vrátil na sever Čech po roční štaci v jihlavské Dukle. Ve Vervě dříve působil dvě sezóny jako sportovně-technický analytik, nyní nastoupil na pozici sportovního manažera. Jak se vžil do své nové role, jakými změnami prošel litvínovský kádr a jaké novinky nabízí trh s volnými hráči? Přečtěte si v článku níže.

Tomáš Vrábel působil v Litvínově od roku 2020, po dvou sezónách se přesunul do jihlavské Dukly. „Přesto, že šlo o přesun do nižší soutěže, lákala mě možnost si zkusit vyšší pozici. Můj odchod z Litvínova nebyl úplně nečekaný, oznámil jsem to klubu s velkým předstihem,“ říká Vrábel k jeho odchodu z Litvínova na konci předloňské sezóny. „Šlo čistě o naplnění osobních ambic a kariérní posun,“ dodává ke změně působiště, kde působil v pozici sportovního manažera celou sezónu 2022/2023.

S Jihlavou došel až do čtvrtfinále, kde dvanáctinásobný mistr nejvyšší tuzemské soutěže nestačil na pozdějšího vicemistra ze Vsetína. „Měl jsem v Dukle dlouhodobou smlouvu, staví se tam nová aréna a já tam šel s výhledem příprav na novou éru, až tam bude nový zimák. Nenapadlo by mě, že bych po roce v 1. lize měl možnost na této pozici působit v extralize,“ vzpomíná Vrábel na již skončené angažmá. „Někdy na konci dubna jsem se dozvěděl o výběrovém řízení na sportovního manažera v Litvínově, do kterého jsem se rozhodl přihlásit. Bylo to velké dilema, ať už ze smluvního či morálního pohledu, ale nejvyšší vedení Dukly áčka i výbor mládeže mi nebránili a naopak mě podpořili s tím, že se jedná o příležitost a výzvu, která se neodmítá,“ popisuje loučení s klubem z Vysočiny. „Bylo to pro mě první výběrové řízení v životě, takže to byla zajímavá zkušenost. Věřím, že v můj prospěch mluvily zkušenosti, které jsem nasbíral od působení ve Spartě, ale také právě v Litvínově a Jihlavě. Přestože na manažerské pozici druhým rokem stále začínám, v hokejových kancelářích se pohybuji více než šest let. Co je třeba z osobního hlediska zajímavé spojení, je setkání s Matúšem Sukeľem, kterého jsem v rámci součinnosti s majitelem a trenéry přivedl do Sparty ze Slovanu Bratislava,“ dodává.

Výběrového řízení se zúčastnil také současný skaut A-týmu Viktor Hübl, kterému Verva v loňském roce pověsila pod strop jeho oblíbené číslo 26 a definitivně ho tak zařadila mezi klubové legendy. „O tom, že se Viktor zapojí do výběrového řízení, jsem věděl, ale určitě jsem to nevnímal jako nějaký souboj. Nicméně jsem rád, že je i nadále v klubu jako skaut, má slovo, co se výběru hráčů týče. Zapojuje se i do aktivit mládeže, do budoucna plánujeme také jeho využití během tréninků některých mládežnických celků, což je určitě vynikající věc,“ říká Vrábel na konto Hübla.

V roli sportovně-technického analytika měl Vrábel na starosti videorozbory a analýzu hry. To se nyní změní: servisní práce pro trenéry zůstane stejně jako v loňském roce v kompetenci videotrenéra Viktora Lukeše. Letos bude jeho nová pozice obnášet i jiné aktivity. „Jednou z hlavních náplní práce je určitě propojení hráčů a trenérského týmu s nejvyšším vedením klubu, zajištění servisu, aby vše fungovalo po organizační stránce a samozřejmě i po té sportovní,“ líčí Vrábel své povinnosti. „Povedu konkrétní jednání s hráči a agenty. Vyjednávacích procesů jsem se účastnil již dříve, podílel jsem se na přestupech Uvise Balinskise, Giorgia Estephana a Aarona Irvinga. V neposlední řadě v Litvínově mluvíme a připravujeme užší propojení A týmu a mládeže tak, aby z toho ještě více profitovaly obě strany. I když pro mnohé fanoušky se může zdát, že jde o jeden subjekt, není to tak,“ dodává litvínovský navrátilec.

Vrábel tak bude nově zapojený také do aktivit mládeže HC Litvínov, měl by úzce spolupracovat s mládežnickými trenéry a pomoci tak vzájemné synergii s litvínovským „áčkem“ (o nové vizi mládeže HC Litvínov jsme psali ZDE). „Prohloubení spolupráce s litvínovskou mládeží je dlouhodobý proces, který se nedokončí ze dne na den, ale je pro náš hokej obrovsky důležitý. Rád bych, abychom v akademických soutěžích, tj. juniorka, dorost a U15, zažili klidný rok, pohybovali se ve středu tabulky a zahráli si play-off,“ říká nový sportovní manažer na nově vznikající spolupráci.

Po Vrábelově příchodu získal klub dvě posily. Nejprve se chemikem stal zkušený kanadský obránce Kevin Czuczman, poté Verva oznámila dlouho očekávaný příchod Ondřeje Kašeho. „Tím, že jsem nastoupil až v červnu, tak byla velká spousta věcí již rozběhlých. První úkol byl ale jasný – přivést obránce. Od trenérů i Pavla Hynka byl vytipovaný Kevin Czuczman, ale jednání stála na bodě mrazu. Naštěstí ale nastal obrat a během 48 hodin od zaslání nabídky přišla od Kevina podepsaná smlouva. Rozhovory s ním nás utvrdily v tom, že to bude výborný obránce a skvělý kluk do kabiny,“ odkrývá Vrábel detaily jednání s jednou z nejnovějších litvínovských posil. „Hledali jsme samozřejmě i na českém trhu, ale výběr byl minimální. Z pohledu hokejových kvalit byl Kevin jednoznačná volba. Posbírali jsme reference, viděli jsme, jak hraje a vše nám dávalo smysl,“ dodává.

Litvínovský kádr po loňské sezóně probíhá částečnou přestavbou. Klub opustila elitní útočná formace Zdráhal – Stránský – Estephan, odešlo také několik dalších hráčů, včetně bývalého kapitána Petra Straky či lotyšského obránce Ralfse Freibergse. „Úkolem bylo nahradit klíčové pozice, na které jsme ztratili hráče. Přišel Petr Koblasa a David Kaše, od kterých si hodně slibujeme. Dalším skvělým signálem je příchod Davidova bratra Ondry, který pokud bude zdravý, tak je bez debaty naprosto nadstandardním hráčem na extraligové poměry. Jako analytik vím o jeho číslech, které naznačovaly jeho obrovský potenciál,“ reaguje Vrábel na změny v kádru. Zároveň dodává, že klíčem při skládání mužstva byla také regionální příslušnost hráčů, kteří mají k Litvínovu, či jeho okolí, určitý vztah. „Skládáme tým z kluků z regionu, ale samozřejmě nemůžeme mít celý mančaft původem z Litvínova, to je nereálné. Hledáme balanc, kluky, kteří mají k regionu vztah a zároveň je doplňujeme třeba o cizince, kteří mužstvu dodají určitou kvalitu. Spousta kluků se zná z mládežnických týmů, hráli spolu, nebo proti sobě a jsou věkově blízko sebe, což je určitě dobré znamení a další dílek puzzle do úspěšnější sezóny.“

Extraligová sezóna začíná chemikům 15. září, vedení klubu má tak více než měsíc na poslední změny v kádru před startem nového ročníku. „Není vyloučené, že během léta přivedeme ještě jednoho hráče,“ říká Vrábel k přestupovým spekulacím. Zároveň popisuje i změnu na hráčském trhu, který byl značně ovlivněný světovými událostmi posledních let. „Když srovnám své působení v Litvínově předtím a teď, máme možnost k nám dostat hráče, kteří by ještě pár let byli pro klub nereální. Hráčský trh se změnil kvůli covidu a hlavně kvůli válce, do Česka míří výrazněji kvalitnější hráči,“ popisuje.

A vyhlídky na sezónu? Posily by měly pomoci ke stabilizaci týmových výkonů. Loňská sezóna byla jako na horské dráze – dobrá období střídaly série proher, k předkolu pomohl až mohutný finiš základní části, kdy si chemici připsali šest výher v řadě. „Cíl je asi jasný, jako každý rok. Být do desítky, zároveň tam být v klidu a zbytečně se nenamáčet do nějakých záchranářských prací, to nikdy není jednoduché. Na druhou stranu, hráčům říkám, ať se připraví na to, že přijde krize. Ta během sezóny minimálně jednou potká každý tým, podívejme se na loňský Třinec. Chceme najít jak mentální, tak herní konzistenci. Aby všichni věděli, co chceme hrát a plnili to. Chtěl bych, abychom byli týmem, který bude nepříjemný, nehledě na to, zda je na ledě první, druhá, třetí nebo čtvrtá lajna a zároveň, abychom byli jednotní a tahali za jeden provaz,“ přibližuje Vrábel vyhlídky do nového ročníku.

Zdroj: HC Verva Litvínov