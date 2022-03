Společnost Länderbahn oznámila mimořádnou výluku traťové koleje na trati U12 mezi stanicemi Most – Osek město, k níž dojde v úterý 29. března. Týkat se bude vlaků jedoucích z Mostu do Oseku město v 10:00 a 12:00 hodin a vlaků jedoucích z Oseku město do Mostu v 10:30 a 12:30 hodin. Uvedené vlaky budou nahrazeny autobusy. Seznam zastávek náhradní autobusové dopravy je v přiloženém letáku.