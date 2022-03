Do okolí počeradské elektrárny se vrací koroptve

Projekt poleradských myslivců podporovaný skupinou Sev.en Energy usiluje o návrat ohrožených a mizejících druhů drobné zvěře zpět do přírody pokračuje i letos. Po bažantech a divokých králících přišla řada na koroptve. Desítky těchto ohrožených ptáků vypustili myslivci do polí okolo Elektrárny Počerady.

„V minulých letech jsme díky podpoře od skupiny Sev.en Energy zvýšili a stabilizovali bažantí populace v okolí počeradské elektrárny. Další fází projektu Reintrodukce ohrožených druhů drobné zvěře v nivě počeradského potoka byla obnova populace králíka divokého. Zaměřili jsme se na králíka, který z jižních strání a stepních luk kolem obcí Polerady, Volevčice a Počerady zcela vymizel v devadesátých letech. Letos jsme vrátili do míst, kde vždy žily, také koroptve,“ vysvětlil Jiří Křen starší, myslivecký hospodář. Poleradští myslivci a ochránci přírody se zaměřili na kriticky ohroženou koroptev polní, která se v současnosti vyskytuje v lokalitě Masný dvůr nedaleko počeradské elektrárny. Jejich snahou je oživit genofond a zvýšit počet těchto ptáků na Mostecku. „Honební společenstvo Polerady podporujeme už třetí rok. Vidíme smysl v jejich projektu, díky kterému se do nivy Počeradského potoka vrací původní druhy zvěře. O jejich vymizení z přírody se postaral způsob zemědělství v minulém režimu, my chceme přispět k tomu, aby se vrátili tam, kde dříve žili v hojném počtu. Do okolí Elektrárny Počerady,“ uvedla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.