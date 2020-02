Na Velkou scénu přichází Host v české premiéře

Představte si, že je vám padesát, jste nezaměstnaní a více než tři roky hledáte práci. Navíc se považujete za odborníka v daném oboru a váš neúspěch jen umocňuje vaši frustraci. Odpovíte na každý alespoň trochu slušný inzerát, absolvujete spoustu pohovorů, při nichž vám o dvacet let mladší personalista s arogantním úsměvem oznámí množství variací na větu:„Tak já si nemyslím, že se na danou pozici hodíte.“

A pak, znenadání, jako by na vašich unavených ramenou konečně spočinuly dlaně laskavé bohyně Fortuny, ocitnete se mezi posledními kandidáty na vedoucí post ve firmě, která nejenže působí ve vašem oboru, ale dokonce vám nabízí specializaci, na níž jste odborník; spása je na dosah. Vaši radost by snad mohla zkazit jediná věc. Tak trochu nedopatřením jste totiž souhlasili s tím, aby ředitel mezirezortních vztahů (ať už to znamená cokoliv) přišel k vám domů na večeři.A tam se teprve rozhodne, jestli tu práci dostanete.

Je tu však problém. Navzdory zimě ve vašem bytě nefunguje topení, neboť když je zapnuté, tak protéká, vaše žena naneštěstí neumí vařit a váš byt vypadá – no, jemně řečeno poněkud starosvětsky… Bohudík máte zkušeného a světem protřelého souseda, který všechno dokáže vyřešit. Nebo ne?

Autor hry Host David Pharao je úspěšný francouzský dramatik, scenárista a režisér. Pracuje pro divadlo, film i televizi.

Úspěšná komedie Host (L’Invité) měla premiéru v Paříži v roce 2003 a inscenace byla ve čtyřech kategoriích nominována na Molièrovu cenu, včetně ceny za nejlepší hru. Hrála se od té chvíle po celé Evropě a díky překladu Jiřího Žáka se tato vynikající situační komedie dostává i na česká jeviště.

Českou premiéru této hry připravuje se svým inscenačním týmem režisér Lukáš Kopecký (v Mostě režíroval například Podivný případ se psem) a pomohou mu s tím výtvarnice a designérka Veronika Watzková a klaun, autor, gagman, stand-up komik a fyzický herec Pavol Seriš, kterého mostečtí diváci mohou znát z jeho hostování na festivalu Young for young.

Premiéra se uskuteční 27. března na Velké scéně a diváci se mohou těšit na skvělou souhru Jiřího Krause, Michaely Krausové, Jakuba Dostála, Lukáše Kofroně a Jana Beneše.