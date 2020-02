Nadace Unipetrolu rozdala dalších 53 počítačů

Unikátní projekt PC bazar, realizovaný v režii Nadace Unipetrol, úspěšně pokračuje. Tento týden převzali 53 funkčních počítačů včetně monitorů zástupci čtyř základních škol, dětského domova a městské knihovny. Nadace Unipetrol se PC bazarem snaží již druhým rokem podporovat kvalitu technické vybavenosti škol a institucí v regionu.

„Máme velkou radost, že zájem o naši použitou, ale zcela funkční a prověřenou, výpočetní techniku, která není ani zdaleka na konci své životnosti, mezi školami a dalšími institucemi v našem regionu neutuchá, ale naopak ještě roste,“ řekla Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, a dodala: „PC bazar jsme spustili loni na jaře a tento týden jsme uskutečnili již třetí vlnu předávání počítačů školám během jednoho roku.“

Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, a Tomáš Herink, člen správní rady Nadace Unipetrol, předali v průběhu února celkem 53 repasovaných a zcela funkčních počítačů včetně monitorů. Kvalitní výpočetní technika zvýší úroveň výuky žáků na základních školách v Litvínově, Hamru, Kralupech nad Vltavou a Bečově a pomůže také obyvatelům Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny a pracovníkům informačního centra v městské knihovně v Lomu. Žákům základních škol a dětem z dětského domova věnovali navíc Unipetrol s Benzinou drobné dárkové předměty, které dostanou za dobře zvládnuté úkoly při výuce hodin informatiky.

Jednou z obdarovaných škol ve třetím kole PC bazaru je Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most. Její ředitelka Hana Kašková při převzetí počítačů řekla: „Nadaci Unipetrol patří velký dík za tak přínosný projekt, jakým je PC bazar. Byla by velká škoda nevyužít potenciálu repasovaných počítačů, které mohou kvalitně posloužit žákům při vzdělávání, a pro nás je to skvělá možnost, jak modernizovat naše počítačové učebny.“

„Informatika v současnosti prolíná snad všechny obory lidské činnosti a práce s výpočetní technikou patří mezi základní požadované dovednosti na trhu práce. Proto máme velkou radost, že můžeme naším úspěšným projektem PC bazar vyjít v této oblasti vstříc velké poptávce škol z našeho regionu a přispět dalšími více než padesáti kvalitními počítači včetně monitorů a operačního systému k rozšíření a zkvalitnění výuky tohoto oboru,“ říká člen správní rady Nadace Unipetrol Tomáš Herink.

Nadace Unipetrol zahájila unikátní projekt PC bazar v březnu 2019 s plánem rozdělit mezi 16 základních škol až 300 počítačů a monitorů. Rozhodla se tak na základě velmi pozitivních zkušeností s Chemickým bazarem, který již mnoho let umožňuje školám získávat jiným způsobem mnohdy nedostupné chemické a laboratorní vybavení pro účely výuky. Unipetrol v rámci PC bazaru rozdal do dnešních dnů již 73 počítačů a 113 monitorů. Oba projekty jsou součástí rozsáhlého programu, jímž se Nadace Unipetrol snaží systematicky pomáhat českému vzdělávání a podporovat školy, pedagogy a talentované žáky a studenty.