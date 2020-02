Pro vítězství v půlmaratonu si zaběhla žena z Německa

První zahraniční vítězkou vytrvalostního běžeckého závodu The Most HALFMARATHON, jehož třetí ročník hostil o víkendu areál mosteckého autodromu, se stala Ulrike Schwalbe z německého Plavna. Ustanovila zároveň rekord obou ženských kategorií časem 1:29,13 hodiny. Absolutním vítězem je pravidelný účastník půlmaratonu Jakub Stejskal z Kadaně.

Po dvou druhých místech se tak napotřetí dočkal vytouženého zlata, když zaběhl čas 1:17,05 hodiny. V disciplíně tříčlenných štafet dominovalo družstvo ve složení Pavel Tall, Jan Linhart a Tomáš Lang v čase 1:21,22 hodiny. Rekordní byl i počet účastníků. Na start na velkém závodním okruhu autodromu se postavilo 172 mužů a žen, což je o 19 více než v listopadu 2018.

„Běželo se mi dobře, ale chvílemi vadil silný vítr. Do České republiky si jezdím zaběhat často, o tomto závodě jsem se dozvěděla z internetu,“ shrnula v cíli své pocity Ulrike, která předvedla nejlepší ženský výkon v historii půlmaratonu. „Bylo větrno, trať je dost těžká. Ale závod to byl pěkný,“ zhodnotil běh Jakub Stejskal.

Závodu udělil záštitu mostecký primátor Jan Paparega, nechyběl ani ve startovním poli. V kategorii mužů do 39 let bral velmi solidní 11. příčku časem 1:38,18 hodiny. „Dobře jsem si rozvrhl síly, takže jsem neměl žádný problém. Vítr byl sice silnější, ale nevadil mi,“ uvedl po doběhu. Role ambasadorů se ujali populární propagátoři běhu a aktivní sportovci, manželé a novináři Soňa a Michal Hrabcovi, kteří společně provozují blog Running2. Společně vedli rozcvičku před startem závodu. Michal pak uběhl celou trasu jako vodič, Soňa změřila své síly s ženami v kategorii nad 39 let.

Do Mostu měl dorazit i známý motocyklový jezdec Jakub Smrž, který nedávno ukončil závodní kariéru. Svět rychlých silničních motocyklů ale neopustil, nyní se věnuje výchově talentovaných nadějí. „Bohužel, plány Jakubovi zkřížily zdravotní problémy, konkrétně operace kolena. Takže se musel na poslední chvíli omluvit,“ vysvětlila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Každý z účastníků závodu získal originální dřevěnou medaili. První tři nejrychlejší běžci v každé kategorii včetně štafet si odvezli také keramické sošky, které vyrobili klienti chráněné dílny Arkadie. Balíčky s drobnými dary jim věnovaly společnosti Globus Chomutov a Bridgestone. O dobrou náladu a motivaci běžců se po celou dobu závodu starala moderátorka Michaela Marková z Divadla VeTři.