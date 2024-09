Nahlédněte do smetiště oblíbených Krysáků, zámek Valdštejnů zahájí 9. září výstavu

Zámek Valdštejnů představí dnes 9. září v 17 hodin novou interaktivní výstavu. Děti i dospělí se mohou těšit na postavy z oblíbeného večerníčkového seriálu Krysáci.

Kdo by neznal příběh z malého smetiště poblíž Vizovic, kde žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Bydlí v zásuvkách šicího stroje spolu se svým sádrovým kamarádem trpaslíkem Ludvíkem. Jednoho dne k nim nedobrovolně, v čerstvé zavážce smetí, přicestuje Eda – bílý laboratorní potkan z Prahy. Hubert s Hodanem jsou rázovití, trochu pomalejší, ale o to přirozenější valašské krysy. Oproti nim Eda je světácký potkan z Prahy, který je oběma hrdinům výraznou protiváhou. Hubert s Hodanem si na Edu brzy zvyknou a stane se jim průvodcem „vyspělou civilizací“ a Eda zase ví, že bez Huberta s Hodanem se tady neobejde.

Nejen samotné příběhy, ale především vlídnost a důvtip postaviček předurčila úspěch seriálu nejen u dětí, ale i u dospělých. Na televizních obrazovkách se objevila jeho první řada poprvé v roce 2008 a vzápětí získala filmovou cenu Elsa, televizní obdobu Českých lvů. Na velké oblibě večerníčku mají nespornou zásluhu i hlasy Bolka Polívky a Jiřího Pechy, kteří hlavní hrdiny, krysáky Huberta a Hodana, namluvili. Výstava v zámku Valdštejnů potrvá do 10. listopadu.



Výstava nechá nahlédnout pod pokličku technické výroby večerníčku a zábavnou formou přiblíží svět třídění a recyklace odpadu.

Vstupné: Dospělí 60 Kč, děti a studenti 30 Kč, důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 100 Kč a školní skupiny 15 Kč. Prohlídky: Úterý – neděle v 9, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Rezervace prohlídky: 603 151 600.