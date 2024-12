Nájemci v Prioru zatím zůstanou, ale služby ve druhém patře jsou nejisté

Město Most už podepsalo smlouvu se společností Le Cygne Sportif na odkup Prioru. Strategickou budovu v centru chce do budoucna zrekonstruovat a najít pro ni smysluplné využití.

Město Most se stalo čerstvým majitelem budovy Prioru. „Prior se začne řešit ve dvou rovinách. Jednak jeho technický stav a budoucí využití, ale také zdejší nájemci,“ prozradil náměstek primátora Václav Zahradníček k tomu, co se bude s budovou aktuálně dít. Správu objektu Prioru svěřila radnice od 1. ledna 2025 společnosti Mostecká bytová.

Stávající nájemci, kteří se obávají o svou budoucnost, se stěhovat nikam prý nemusejí. Nejistá je ale budoucnost služeb a zaměstnanců, kteří pracovali pod hlavičkou Prioru a v obchodním domě obývali horní patro. Prior jako dceřiná společnost dnes už bývalého vlastníka budovy totiž v Mostě končí. „V Prioru je kolem dvaceti nájemců, kteří mají uzavřené smlouvy a je potřeba zajistit jejich kontinuitu,“ ujistil náměstek a dodal, že Prior, jakožto společnost, která zde provozovala například galanterii, ale i další sortiment, ke konci února končí. „Je otázkou, zda se podaří sehnat jiného provozovatele, který by po Prioru převzal celý tento sektor i se zaměstnanci,“ uvedl. Ostatní nájemci, kteří pod společnost Prior nespadají, budou moci v Prioru podnikat i nadále, a to do té doby, než se začne budova rekonstruovat. „S nájemci budeme jednat. Mají před sebou nejméně tři roky, než se s objektem bude něco dít. Mohou tu podnikat jako doposud. Chtěli bychom však soustředit všechny tyto služby do jednoho místa tak, aby byl provoz budovy co nejekonomičtější a zbytečně se nevytápěly prázdné prostory,“ upozornil náměstek a zdůraznil, že město tu chce obchodní život udržet.

Co se týče samotného objektu Prioru, je nejprve nutné zjistit, v jakém je stavebně technickém stavu a co se s budovou dá dělat, aby mohla nějak smysluplně fungovat. „Mělo by tu být něco, co zajímá občany a přitáhne je zpátky do centra. Chceme, aby spolu Prior a nově rekonstruované Repre korespondovaly,“ upozornil náměstek Zahradníček.

V současné době probíhá technické posouzení objektu. Stavebně technický průzkum potrvá několik měsíců a bude podkladem pro řešení, co s objektem dál. Na to by měla odpovědět studie využitelnosti objektu, na kterou bude vypsané výběrové řízení přibližně na jaře příštího roku. Poté by se měla vyhlásit veřejná zakázka na projektovou dokumentaci. „Teprve až když budeme vědět, co v objektu může být, vysoutěží se zhotovitel prací,“ vysvětlil Václav Zahradníček.

Město i nadále zvažuje jako hlavní záměr pro Prior multikino. „To je náš hlavní cíl, který zatím platí. Ten by měl být doplněn o další služby a obchody tak, aby se lidé v objektu zdržovali po celý den i večer,“ nastínil Václav Zahradníček. Město osloví profesionály a odborné konzultanty, kteří mají s provozem obchodních center včetně multikin zkušenosti „Jakmile najdeme využití, necháme zhotovit projekt a pak se může soutěžit zhotovitel. Odhadujeme to na zhruba tři až čtyři roky. Do té doby budou mít současní nájemci prostor provozovat tu stávající služby,“ řekl náměstek primátora.