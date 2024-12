V prestižní soutěži Firma roku 2024 bodovala i ústecká firma, živnostníkem roku se stala cukrářka

Celorepublikovým vítězem 19. ročníku podnikatelských soutěží se v kategorii MONETA Živnostník roku 2024 stala cukrářská technoložka Zlata Otavová. Titulem Volkswagen Firma roku 2024 se může pyšnit společnost CONTEG vyrábějící IT a průmyslové rozvaděče. V doprovodných kategoriích MONETA Srdcař roku vítězí sochař a řezbář Zdeněk Farský, ÚJV Nejlepším inovátorem roku je Carebot, titul VINCI Udržitelné podnikání si odváží společnost Bayaya a České stříbro bere TONAK. V hlavní kategorii – Firma roku 2024 – bodovala i firma z Ústeckého kraje. Na třetím místě v této kategorii se totiž umístila společnost SALTEK, která se zabývá vývojem a výrobou přepěťové ochrany.

Hlavní kategorie:

Volkswagen Firma roku 2024

1. CONTEG, spol. s. r. o. – výroba rozvaděčů a řešení pro výstavbu datacenter (Praha)

2. Kubíček Factory s.r.o. – výroba horkovzdušných balónů, nafukovadel a ultralehkých letadel (Brno)

3. SALTEK, s.r.o. – vývoj a výroba přepěťové ochrany (Ústí nad Labem)

MONETA Živnostník roku 2024

1. Zlata Otavová – cukrářská technoložka (Zavidov)

2. Pavel Špelda – řezbář (Červený Kostelec)

3. Oldřich Menšík – ekologická rodinná farma (Kunčice pod Ondřejníkem)

Doprovodné kategorie:

MONETA Živnostník roku Srdcař 2024

Zdeněk Farský – řezbář, sochař (Náchod)

ÚJV Nejlepší inovátor roku 2024

Carebot s.r.o. – vývoj zdravotnických systémů na bázi AI (Rozdrojovice)

VINCI Udržitelné podnikání roku 2024

Bayaya s.r.o. – designové inovativní dřevostavby (Pelhřimov)

Česká televize Podnikatelské stříbro 2024

TONAK a.s. – výrobce pokrývek hlavy (Nový Jičín)

Na celorepublikový trůn mezi živnostníky vystoupala cukrářská technoložka Zlata Otavová.

V potravinářském průmyslu pracuje vítězná živnostnice již 27 let. Začala jako zaměstnanec v cukrárnách u válu, poté pracovala jako technolog pro nadnárodní společnost, kde se velmi dobře naučila porozumět surovinám. Před deseti lety se osamostatnila. V současnosti pracuje jako externí technolog na volné noze na projektech pro české i zahraniční výrobce. Vyvíjí recepty na zakázku a implementuje je do výroby s důrazem na efektivitu. Pomáhá zákazníkům s projektováním provozů, optimalizací výrob s hledáním řešení na různé problémy. Dnes dokonce spolupracuje i na vývoji strojů se zahraničními producenty. V den, kdy založila živnost, se jí ozvali z Rakouska, že chtějí, aby za nimi přijela a pomohla jim s novými dorty. „Znali mě přes korporát, a když zjistili, že už pro ně nepracuji, jásali nadšením a chtěli si mě stáhnout k sobě. Nabídla jsem jim takovou spolupráci, která mně umožňovala budovat svoji značku, ale přesto pro ně efektivně pracovat,“ říká Zlata Otavová.

Už její babička pekla, ona se dívala do misky a bavilo jí, jak se obsah mění a možná to byl impuls, že nezůstala u klasické cukrařiny. Cukrařinu pak vystudovala. „Všechno je to propojené. Technologie se týkají spíše toho rozumět, co se děje a jak fungují suroviny. Ale také rozumět strojům a v čem vám pomůžou. Tam zase narážím na to, že zavedené recepty musíme měnit a přizpůsobovat strojním technologiím. Je to takový balíček cukrářské alchymie,“ popisuje vítězná živnostnice. Potravinářská škola naučí rozumět surovinám, za úspěchem je nicméně především její samostudium. „Mám přátele, kteří jsou vývojáři s potravinářskou VŠCHT, ale když jsme dělali vývoj pro nějakého zákazníka, tak jejich problém byl ten, že rozuměli jednotlivým surovinám, ale nechápali, když jsem jim já, jako ten, kdo to míchá do směsi, řekla, co od toho potřebuje. Jsem hrozný šťoura, když něčemu nerozumím, tak se o to začnu zajímat, nahlédnu hodně pod pokličku,“ dodává Zlata Otavová.

„Podnikatelský příběh paní Zlaty je skvělý příklad toho, co znamená podnikat srdcem a rozumem. Posouvá tradiční cukrářské řemeslo vpřed díky inovacím a moderním technologiím, čímž zefektivňuje výrobu svých klientů. To je přístup k pokroku, kterému fandíme, říká Marek Dvořák, ředitel sekce pro živnostníky a drobné podnikatele MONETA Money Bank.

Mezi firmami se blýskla společnost CONTEG

Předmětem činnosti vítězné společnosti je výroba IT a průmyslových rozvaděčů, komponentů pro datacentra a chladicích systémů. Vyrábí a provozuje také zásilkové boxy sítě OX Point. Aktuálně zaměstnává přes 500 lidí ve výrobních areálech v Pelhřimově, Příbrami a také ve Španělsku. Postupně se posunula od dodavatele průmyslových a IT rozvaděčů do pozice jednoho z největších dodavatelů komplexních řešení datových center. Její výrobky jsou v 70 zemích na třech kontinentech pokryté sítí distributorů a vlastním obchodním zastoupením. „Jsme flexibilní, dokážeme naše precizní výrobky přesně připravit na míru našim zákazníkům. Za největší úspěch za dobu svého podnikání považujeme dodávku komponentů pro datové centrum v sídle NATO v Bruselu,“ říká předseda představenstva Vít Voláček. Firma by ve střednědobém horizontu chtěla dále navýšit tržby na 2,5 miliardy korun ročně a zvýšit podíl na trhu v Evropě, Asii a Africe. Motto, kterého se v rámci podnikání drží, zní: Kde je vůle, tam je cesta.

„Průmyslový rozvaděč je jakýkoli rozvaděč, který máme jak ve svém bytě, tak v celém domě, případně v továrně. Když se bavíme o datových rozvaděčích, tak takové nejjednodušší řešení je skoro ve všech filmech typu Mission: Impossible. Všude tam vidíme skříň, ve které bliká plno světýlek, tak to jsou datové rozvaděče. Jsou to základní stavební kameny všech datových center,“ popisuje předseda představenstva vítězné firmy. Historie firmy začala v roce 1998, kdy společně s otcem a následně s bratrem založili firmu, a to z toho důvodu, že se svou distribuční firmou trpěli nedostatkem IT rozvaděčů, které nebyli stávající výrobci schopni dodat. „Rozhodli jsme se založit firmu a začít si rozvaděče vyrábět sami. Obchodní plán byl vyrábět maximálně 100 rozvaděčů za měsíc, to je nějakých 1200 za rok a v dnešní době vyrábíme klidně i 50 tisíc ročně,“ dodává Vít Voláček.

„Podobně jako značka Volkswagen se firma CONTEG snaží neustále své výrobky a technologie rozvíjet, čímž dává prostor pro růst svého podnikání. Díky inovativnímu přístupu se tak stala jedním ze světových leaderů v oblasti dodávek komplexního řešení datových center, a právem tak zvítězila v prestižní soutěži Volkswagen Firma roku 2024,“ říká Dušan Klimek, Corporate Sales & E-mobility Manager značky Volkswagen ze společnosti Porsche České republika.

MONETA Srdcařem roku je řezbář a sochař Zdeněk Farský

Je řezbářem a sochařem, který vyrábí hlavně betlémy a jiné slohové plastiky a volné plastiky. Řezbařině se věnuje od svých patnácti let, kdy nastoupil do učení. Později nastoupil na střední odborné učiliště v Praze, kde vystudoval umělecko-řemeslný́ obor. Po dokončení úplného středního vzdělání pracoval v restaurátorské dílně v Červeném Kostelci a v 1995 otevřel soukromou dílnu v Náchodě, kde pracuje dodnes. „Řezbařině se věnuji od svých patnácti let, tedy již 47 let a podnikám od roku 1995, tedy 29 let,“ říká Zdeněk Farský. Zákazníkem je každý́, kdo má rád řezbářské řemeslo a chce mít doma něco pěkného s trvalou hodnotou. V roce 1998 byl přijat do Unie výtvarných umělců ČR a účastní se společných výtvarných salónů v Hradci Králové, Litomyšli, Litoměřicích, Jaroměři a každoročně vystavuje na Náchodském výtvarném podzimu. Kromě vánočních výstav v Čechách a na Moravě vystavoval své betlémy na setkáních betlemářů v USA. Jeho betlémy a moderní plastiky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Evropě i USA.

„Zdeněk Farský je ztělesněním tradičního řemeslníka, který svou práci povýšil na umění. Jeho tvorba, zaměřená na betlémy a plastiky z přírodních materiálů, oslovuje zákazníky hledající jedinečnost a trvalou hodnotu. Nepodléhá moderním trendům ani digitalizaci a ukazuje, že tradiční řemeslo má své místo i v dnešním světě. Díky svému osobitému stylu, skromnosti a vytrvalosti inspiruje ostatní a dokazuje, že s poctivostí lze skutečně dojít nejdál,“ říká Lucie Leixnerové, senior manažerka komunikace a tisková mluvčí MONETA Money Bank.

ÚJV Nejlepším inovátorem roku se stala společnost Carebot, která se věnuje vývoji zdravotnických systémů na bázi AI

Carebot je český startup v oblasti zdravotnické technologie. Vytváří revoluční systémy na bázi AI a machine learning pro analýzu rentgenových snímků plic, mamografických snímků a faktur kostí. Původním nápadem bylo vytvořit samostatný́ software pomáhající lékařům. „Po konzultacích s lékaři z praxe došlo k úpravě tohoto záměru a začali jsme se integrovat do systémů, které lékaři běžně v praxi používají. Neměníme tak jejich workflow a jejich práci pouze zpřesňujeme a zrychlujeme,“ říká Marek Řehoř, Chief Operating Officer společnosti Carebot. Z původní myšlenky se nyní společnost zaměřuje na tři konkrétní řešení, z nichž jedno zvládla po přibližně roce certifikovat pro nasazení do klinické praxe po celé Evropské unii. Zákazníky jsou nemocnice a specializované kliniky. Klíčovým rozlišovacím faktorem pro společnost je schopnost úzce spolupracovat s lékaři a nemocnicemi při vývoji produktů, jedinečná integrace do stávajících workflow lékařů bez potřeby zásadních změn a specifické know-how a datové sady, které umožňují vytvářet vysoce přesná a efektivní řešení.

„Carebot je společnost s inovativním přístupem v oblasti zdravotní diagnostiky, se zaměřením na běžně využívaná obrazová vyšetření. Jejich software založený na umělé inteligenci a strojovém učení se stává spolehlivým partnerem sloužícího lékaře, bez ohledu na denní i noční směnu, v malé i velké nemocnici, v Česku, v Evropě, ve světě. Společnost ÚJV Řež se mimo jiné pohybuje i v oblasti radiofarmacie, zejména molekulárních zobrazovacích metod s využitím PET-CT kamer. Z vlastní zkušenosti tak víme, jak důležité je vyhodnocení získaných snímků k určení dalšího průběhu vlastní léčby. Díky těmto inovativním metodám vyhodnocení snímků pak může efektivní vyšetření významně zvýšit šance na úplné uzdravení a výrazně zkrátit dobu návratu pacienta do běžného života,“ uvedl Martin Ruščák, generální ředitel ÚJV Řež.

Titul VINCI Udržitelné podnikání roku získala pelhřimovská společnost Bayaya věnující se designovým inovativním dřevostavbám

„Jsme tvůrci. Navrhujeme, vyrábíme a prodáváme designové, inovativní dřevostavby v souladu s přírodou pro rekreaci i bydlení s možností dodání jako stavebnice, aby si klient dokázal chatu nebo dům postavit sám,“ říká ředitel společnosti Bayaya Jiří Veselka. Na začátku byla idea jít od posedu k posedu nádhernou českou krajinou a mít možnost si stejně jako třeba v Rakousku nebo severských státech rezervovat ubytování v posedu. Být blíž přírodě i sobě. Nahoře, v klidu a s nadhledem. Firma navrhla několik typů obytných posedů a za tři roky vyrobila a prodala přes 100 kousků těchto vychytaných modulů pro únik z civilizace. Od relativně spartánských verzí přizpůsobila nabídku poptávce i po luxusních verzích včetně třeba koupelny. Pak začala vyrábět i chaty na kolech, novodobé maringotky, a protože nebyl na trhu podvozek, který́ by stavby unesl, tak si zkonstruovali a vyrobili vlastní. Dnes firma pokračuje dál a navrhuje dřevostavby chat a domů, v souladu s přírodou, kdy používá pouze přírodní materiály a snaží se používat jen česko-slovenské dodavatele pro podporu lokálnosti.

„Výstavba všeho druhu je nám přirozeně blízka. Zásadní pro nás však bylo, že firmu Bayaya považujeme za ukázkový příklad udržitelného podnikání i života. Spojení s přírodou, které začíná byznysovým nápadem, pokračuje přes všechny fáze výroby a použité materiály až k produktu, který zákazníkovi říká: Odpočiň si od civilizace, žij lépe,“ uvedla Iveta Štočková, vedoucí Útvaru komunikace a marketingu stavební skupiny VINCI Construction CS.

Podnikatelské stříbro udělované Českou televizí získala společnost TONAK

Součástí podnikatelských soutěží je rovněž soutěžní kategorie Podnikatelské stříbro. Ocenění poukazuje na tradiční české značky, podniky či rodinné firmy, které věří českému právnímu prostředí a odvádějí zde daně. Reprezentují kvalitní a dobře fungující firmu, která vyniká ve svém oboru, může se chlubit dlouhodobými zkušenostmi, tradičním produktem či řešením, originálním nápadem nebo technologií. Do zahraničí šíří dobré jméno českého podnikání. TONAK je český tradiční výrobce klobouků a čepic. V roce 1799 byl do cechu novojičínských kloboučníků přijat mladý tovaryš Jan Nepomuk Hückel a založil kloboučnickou manufakturu. Poměrně krátce po svém založení se začaly produkty tehdejší ještě manufaktury prodávat po celém světě. Dnes firma sídlící v Novém Jičíně patří k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy. Výrobní program zahrnuje široký rozsah kloboučnických výrobků, především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy, což umožňuje uspokojit jakékoli požadavky zákazníků po celém světě.