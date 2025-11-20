Největší vojenské cvičení HRADBA se odehrává v ORLEN Unipetrol, armáda testuje mimořádné scénáře

Největší letošní cvičení armády Hradba 2025 je v plném proudu. Na 2000 příslušníků teritoriálních sil a 1000 profesionálů trénují tento týden ve všech krajích republiky. Cvičení je zaměřeno na ostrahu objektů kritické infrastruktury a příprava na obranu našeho území. Vojáci, záchranáři a policisté cvičí tento týden také v areálu Litvínovského ORLEN Unipetrolu, který napadli ozbrojení teroristé. Významnou součástí cvičení je použití dronů.
Cvičení se odehrává ve všech krajích napříč celou republikou. Do cvičení se kromě vojáků praporu územní obrany Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem zapojila také Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a společnost ORLEN Unipetrol RPA. V rámci cvičení vojáci procvičovali koordinaci zásahu s ostatními složkami.
Cvičení „Hradba“ se v České republice odehrává již potřetí. Poprvé proběhlo v roce 2016, kdy se jednalo o nejdelší výcvik v historii aktivní zálohy. Před dvěma lety se jednalo početně o největší cvičení, povoláno bylo na 1400 záložníků ze 14 pěších rot krajských vojenských velitelství a strážní roty AZ vzdušných sil. Cvičení umožňuje testovat scénáře, které nejsou běžně trénované: spojení obrany státu, ochrana kritické infrastruktury, spolupráce civilních a vojenských složek, logistické a mobilizační postupy.