Vpomínka na hrdiny 107. výročí bitvy o Most z roku 1918

redakce HL
V pátek 28. listopadu se od 16 do 17 hodin  uskuteční vzpomínkový pietní akt u příležitosti 107. výročí bitvy o Most z roku 1918. Společně s mosteckým muzeem si můžete připomenout události, které ovlivnily životy místních obyvatel i podobu našeho regionu na samotném konci první světové války.

Akce probíhá ve spolupráci s Muzeem čs. opevnění „Na Kočičáku“, jehož členové se dlouhodobě věnují rekonstrukci pevnostní linie z roku 1938, historickým ukázkám i udržování vojenské paměti. V nedávné době v OMGM představili také poutavou ukázku MOBILIZACE 1938.

Pietním aktem se uctí ti, jejichž životy byly poznamenány či ukončeny válečnými událostmi, ti, kteří v těžkých dobách bránili ostatní, aby neupadli v zapomnění. Sraz je před muzeem.

