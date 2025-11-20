Vpomínka na hrdiny 107. výročí bitvy o Most z roku 1918

V pátek 28. listopadu se od 16 do 17 hodin uskuteční vzpomínkový pietní akt u příležitosti 107. výročí bitvy o Most z roku 1918. Společně s mosteckým muzeem si můžete připomenout události, které ovlivnily životy místních obyvatel i podobu našeho regionu na samotném konci první světové války.
Akce probíhá ve spolupráci s Muzeem čs. opevnění „Na Kočičáku“, jehož členové se dlouhodobě věnují rekonstrukci pevnostní linie z roku 1938, historickým ukázkám i udržování vojenské paměti. V nedávné době v OMGM představili také poutavou ukázku MOBILIZACE 1938.
Pietním aktem se uctí ti, jejichž životy byly poznamenány či ukončeny válečnými událostmi, ti, kteří v těžkých dobách bránili ostatní, aby neupadli v zapomnění. Sraz je před muzeem.