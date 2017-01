Neznáte lupiče? Pomozte s pátráním

Mostečtí kriminalisté pátrají po neznámém pachateli trestného činu loupeže. K němu mělo dojít v pátek 13. ledna 2017 v obci Janov na Litvínovsku. Neznámý muž v panelovém domě v ulici Luční č.p. 326 vnikl do bytu poškozené mladé ženy. Ta zrovna vycházela kolem 14. hodiny z domova, když jí po otevření bytových dveří neznámý muž náhle a nečekaně udeřil do tváře a poté se dostal do bytu, kde ve fyzickém útoku pokračoval. Ženu patrně na chvíli omráčil a následně z bytu odcizil peněženku s hotovostí, doklady a další věci. Hmotná škoda zatím nebyla přesně vyčíslena. Žena utrpěla lehké zranění.

Policie provedeným šetřením zjistila popis pachatele a vytvořila jeho pravděpodobnou podobiznu. K osobě lze uvést, že šlo o muže ve věku kolem 30 až 40 let, vysoký byl cca 170 cm, měl silnější postavu, tmavé oči, menší širší nos a upravený knírek s bradkou, snědší pleť. Na sobě měl černou zimní bundu, tmavě modré rifle a na hlavě pletenou čepici tmavé barvy (nikoliv bílé jak je zobrazeno na obrázku). Hovořil česky.

Policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém lupiči. Pokud někdo muže dle podobizny pozná, nebo pokud muže někdo viděl v pátek kolem 14. hodiny u panelového domu v ulici Luční č.p. 326 v Janově a mohl by poskytnout policii jakoukoliv informaci, nechť zavolá na linku tísňového volání 158 nebo přímo na telefonní číslo 601 358 719.