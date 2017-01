Sníh komplikuje parkování

Přívaly sněhu z poslední doby zavalily také horské město Meziboří. Přestože na silnicích a chodnících Meziboří je o poznání více sněhu než v podhorských městech, Mezibořští si s ním zatím poradili dobře. Ve velkém ho vyváží z ulic za město.

Technické služby Meziboří dosud z města vyvezly 300 kubíků sněhu. „Je to sníh z parkovišť a chodníků. Po úklidu sněhu vznikají až dvoumetrové valy, které ve městě nemohou zůstat,“ říká starosta města Petr Červenka. Přívaly sněhu také komplikují parkování v Meziboří. Parkoviště jsou sice uklizená, mezibořští řidiči ale parkují při okrajích silnice, což v době sněhové kalamity není možné. „Máme na parkování na komunikacích výjimku, ale právě v takových situacích, jako je letošní zima bohatá na sníh, se projevuje, že je nutné vybudovat nová parkoviště. Máme už představu, kde by parkoviště mohlo být. V současné době ale řešíme nepochopení některých obyvatel města, kteří s budováním nových parkovišť nesouhlasí,“ připomněl starosta. Na boj se sněhem jsou mezibořské technické služby dobře vybaveny. „Díky vedení města máme technické vybavení, které potřebujeme. Daří se nám i díky nasazení všech našich zaměstnanců. Na ruční údržbě chodníků a zastávek se podílí také dvanáct zaměstnanců na veřejně prospěšnou práci,“ doplnil vedoucí technických služeb Pavel Esop. V boji se sněhem a mrazem využívají technické služby směs posypového materiálu. „Sůl je platná pouze do minus pěti stupňů. Při nižších teplotách už nepomůže. Využíváme směs soli a inertního materiálu. Ve skladišti máme posypového materiálu dost až do konce zimy,“ uzavřel Pavel Esop.