Nocovat s Andersenem mohou děti již podvacáté

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna v Mostě srdečně zvou na již 20. ročník pohádkového nocování v knihovně. Noc s Andersenm je strašidelná i legrační, plná zábavy, povídání, soutěží i vyrábění. Nuda tedy v knihovně rozhodně nehrozí.

Akce, která se uskuteční z 27. na 28. března 2020, je určena pro děti ve věku od 8 do 13 let, kteří mají pro strach uděláno a chtějí se dozvědět mnoho zajímavých informací. Počet možných účastníků je z kapacitních důvodů omezen, proto je nutné se předem přihlásit.

Přihlášení na přenocování v knihovně

Pro přihlášení je potřeba napsat, proč právě ty by ses měl/a, (chtěl/a) zúčastnit Noci s Andersenem v knihovně. Z jakého důvodu si mají vybrat právě tebe? Co je na tobě zajímavého? Co tě baví a v čem vynikáš? Zkrátka napište o sobě to nejzajímavější.

Autoři nejlepších prací budou moci na konci března nocovat v knihovně.