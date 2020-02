Kam v neděli 1. března? Do MEDUZY na AFRICKÝ TRH

V neděli 1. března se můžete vypravit do kulturního domu MEDUZA na africké trhy. Nakupovat je možné od 10 do 16 hodin.

V neděli 1. března virunga otevře své brány do světa exotiky v Meduze. Sejdou se zde všechny dobroty z Afriky a Asie. Co koupíte? Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spoustu druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. Svěží ovoce z Asie, jako je voňavá papája, exotické hadí ovoce, zapáchající durian nebo nádherně barevné dračí ovoce .Sušené mango nebo papáju. Dálkami vonící koření ze Zanzibaru. Kvalitní čokoládu, kávu a dokonce čerstvé kakaové boby.

Virunga.cz je česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupuje za férové ceny a těší česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě. Víc info na www.africketrhy.cz. (nov)