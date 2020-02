Ve Sportovní hale Most začíná dnes, 29.2., Paraflorbalová liga

Dnes začíná ve Sportovní hale Most Paraflorbalová liga (florbal vozíčkářů). O víkendu, 29. února a 1. března, proběhne její už šesté kolo.

Pořádající tým Vikings Most vyměnil své tradiční hrací místo v Kadani za sportovní halu v Mostě. Dá se čekat špičkový florbal, týmy budou bojovat o důležité body před play off.

Stále není jasné, kdo skončí na prvních dvou místech, které zaručují týmům přímý postup do semifinále. A jasno také není o složení postupové šestice. Aktuálně šestým celkem v osmičlenné tabulce je právě mostecký celek.

O víkendu se ve sportovní hale představí týmy Štíři České Budějovice, Bulldogs Brno, domácí Vikings Most, polský Wheell Wolf ze Sosnowiece, plzeňský Meteor a vedoucí SKV ComAp Team Praha.

Na programu je jedenáct utkání, z nichž šest se odehraje v sobotu a pět v neděli.

Rozpis zápasů Mostu

29. 2. 12:30: Vikings Most – Meteor Plzeň

29. 2. 16:15: Vikings Most – Buldogs Brno

1. 3. 13:30: Vikings Most – SKV ComAp Team Praha

„Jsme moc rádi, že můžeme nyní znovu hrát v mostecké hale, bez problémů jsme se na tom dohodli. Můžeme zde i trénovat,“ uvádí předseda Sportovního sdružení vozíčkářů v Mostě Radek Žižka. „Hned náš první zápas s Plzní bude co se týče postupu do play off hodně důležitý. Soutěž pak pokračuje ještě sedmým kolem v Polsku a osmým v Plzni. Play off je následně na programu rovněž v Plzni a to 14. až 17. května,“ uvádí Radek Žižka. Na závěr přibližuje i některé zajímavosti: „Při utkání smí být na hřištíi na vozíku i jeden zdravý člověk. Naše týmy jsou smíšené, nastupovat tedy mohou v jednom družstvu muži i ženy společně, případně i děti.“

Přijďte v sobotu nebo v neděli podívat – jak dobře se dá trefovat míček z vozíku a jak rychle se dá na něm florbal hrát.