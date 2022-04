Nová jarní cyklosoutěž: Zúčastnit se můžete individuálně, trasy si určíte sami

Statutární město Most ve spolupráci s neziskovou organizací Life is Skill připravilo soutěž, díky níž můžete zahájit cyklistickou sezónu individuálně, a zároveň se tak zapojit do slosování o ceny. Zúčastnit se můžete po celý měsíc mezi 1. a 31. květnem 2022. „Prosíme, aby účastníci mysleli na to, že se každý účastní na vlastní nebezpečí, a proto je potřeba se na všech trasách přizpůsobit aktuálním povětrnostním podmínkám a náročnosti terénu,“ apeluje tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Trasy si letos určíte sami podle vlastních možností!

Díky kladným ohlasům od účastníků z loňského roku, se město rozhodlo udělat jarní cyklojízdu opět netradičně jako loni. I letos bude probíhat po celý měsíc květen. Trasy nebudou předem nijak specifikovány, ale jsou předem definována soutěžní místa – body. V jakém pořadí je budete chtít navštívit, to bude již na vás. Pro účast v soutěži není povinné navštívit všechna místa. Body lze získávat na jednotlivých lokalitách opakovaně, avšak pouze jedenkrát za den.

Soutěžní lokality:

Název lokality Lat Lng

Zámek Červený Hrádek 50.512282 13.444559

Minigolf Bílina 50.543308 13.759841

Jezero Most – řopík (bunkr) 50.554241 13.643402

Most – Ressl u rybníčku 50.505053 13.611175

Strupčice – Rozhledna Maják 50.477861 13.543224

Hipodrom Most – dětské hřiště 50.4736355 13.6424947

Městská knihovna Most 50.505971 13.653556

Benedikt Most – Cykloboxy 50.492931 13.669111

Most – Zahrádkářská ulice 50.49486 13.608905

– infotabule u cyklostezky 3112

Pravidla pro zapojení se do slosovací soutěže

Podmínkou pro zapojení se do slosovací soutěže je registrace na webových stránkách organizace Life is Skill (registrace i celá soutěž probíhá v souladu s pravidly GDPR). Svůj uživatelský účet (pokud jej ještě nemáte) si můžete vytvořit v tomto odkaze: http://muj.lifeisskill.cz/ (viz obrázek č.1, označeno červenou šipkou)

Bude požadováno:

jméno, příjmení, přezdívka, e-mail, mobil, PSČ bydliště, heslo, jeho potvrzení, datum narození a pohlaví, (viz obrázek č. 2 )

) pokud se registrují mladiství do 18 let, potom je zapotřebí zadat i informace o zákonném zástupci (viz obrázek č. 2)

Další krok, který musíte udělat, je stažení aplikace LiSApp od Life is Skill do Vašeho mobilního zařízení. Aplikace je dostupná zdarma jak na Google Play, tak na App Store. V aplikaci se poté přihlásíte pod přihlašovacími údaji, které jste si zvolili v registračním formuláři na webových stránkách Life is Skill.

Poté už bude jen stačit, když vyrazíte na cestu se svým chytrým mobilním telefonem.

Jak aplikace LiSApp funguje, si můžete vyzkoušet v podstatě kdykoliv ještě před zahájením květnového cykloputování. V rámci města Mostu, tak i ve volné přírodě v jeho okolí, můžete těchto NFC čipů nalézt více než čtyři desítky. Pokud vás zajímá, kde všude se v našem městě NFC čipy nachází, podívejte se na odkaz http://muj.lifeisskill.cz/, kde se v sekci Lokality bodů můžete podívat, kam všude se můžete za čipy po městě vydat, nebo se stačí podívat do aplikace LiSApp, kde také naleznete mapu s umístěním čipů.

Podmínky soutěže

A jak to funguje? Není to nic složitého. Načtení NFC čipů je možné právě s pomocí aplikace LiSApp a vašeho mobilního telefonu (který má zapnutou GPS – tedy zapnuté sdílení vaší polohy a přístup k mobilním datům). Jakmile dorazíte k některému z kontrolních bodů, otevřete si ve vašem telefonu staženou aplikaci LiSApp. Poté si můžete vybrat ze dvou možností, jak čip naskenovat do aplikace ve vašem telefonu (viz obrázek č. 3):

buď pomocí NFC čipu, kdy kliknete na možnost NAČÍST NFC a zobrazí se vám návod, který říká, že máte přiložit čip k horní části zadní strany telefonu (viz obrázek č. 4 ),

), nebo pomocí POUŽIT QR KÓD, kdy se vám otevře fotoaparát a vy už jej jenom namíříte na QR kód (viz obrázek č. 5).

Kontaktní osoby:

Registrace – v případě dotazů k samotné registraci kontaktujte:

Ing. Tereza Šrumová – mobil: 603 563 616, e-mail: tereza.srumova@mesto-most.cz ,

Life is Skill, z.ú. – e-mail: info@lifeisskill.cz

Vyhodnocení

Po ukončení soutěžního měsíce (tedy na začátku měsíce června) bude ze všech účastníků oceněno pět nejlepších účastníků podle získaných bodů a pět účastníků bude vylosováno.

Zapojení se do soutěže organizované přímo neziskovou organizací Life is Skill

Tím, že se zaregistrujete na stránkách Life is Skill a pomocí aplikace sbíráte body naskenováním NFC čipů (váš bodový stav naleznete přímo v aplikaci v levém horním rohu), se také automaticky zapojujete do soutěže pořádané přímo organizací Life is Skill.

Soutěž je pořádaná každoročně a trvá vždy celý rok. Zúčastnit se a zabojovat o ceny můžete v rozmezí od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Cílem této soutěže je vždy nasbírat co největší počet Life is Skill bodů. Veškerý výčet soutěžních bodů najdete na stránkách Life is Skill (http://muj.lifeisskill.cz/ – sekce Lokality bodů, nebo mobilní aplikace LiSApp – mapa).