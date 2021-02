Novinky u jezera v nové sezoně

Jezero Most čeká za několik měsíců jeho první kompletní „koupací“ sezóna.

Návštěvníci oblíbených turistických míst v ČR, která jsou spojena s vodními radovánkami, jsou zvyklí na komfort v podobě kvalitní dostupnosti, dobrého občerstvení a také bezpečnosti. Všechny tyto atributy před začátkem teplých dní ladí vedení města tak, aby uspokojilo i ty nejnáročnější výletníky. Předpokládá se, že jezero přitáhne nejen obyvatele z Mostu, ale počítá se také s turisty z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ti by mohli například ocenit možnost ubytování v hotelu Cascade, odkud budou moci vyrážet za lákadly našeho města.

Primátor Mostu Jan Paparega na adresu nové vodní plochy uvedl: „Chceme nabídnout nejen jedno odpoledne u jezera. Máme spoustu variant, jak využít volné dny v Mostě a chceme je také prezentovat. Chystáme se připravit další z řady videopozvánek, které mohou přilákat turisty nejen z Česka, ale třeba i ze zahraničí.“ Z těchto slov vyplývá, že se Most skutečně začíná zaměřovat na dosud ne příliš políbený segment, jímž je cestovní ruch. „Možností je tu skutečně dost. Když připočteme širší okolí města, tak nám to vychází na minimálně 2-3 přenocování, která představují kapitál hlavně pro naše živnostníky,“ podotkl náměstek primátora Marek Hrvol. Připočteme-li sportovní aktivity, které se dají na jezeře Most provozovat v období hned několika měsíců v roce, otevírá se nám další cílová skupina osob, která do Mostu může zavítat a dle dosavadních schůzek a jednání také zavítá. Sportovci mají o jezero zájem a nebýt koronaviru, tak bychom zde možná měli Olympijské městečko při OH v Tokiu.

Plánovaný autokemp u břehu jezera slibuje příliv nových návštěvníků a ti se také budou chtít někde zabavit, dobře najíst nebo nakoupit. To vše jsou plusové body pokladu, který byl otevřen loni v září. Nejčastějšími obdivovateli prostoru po bývalém uhelném dolu Ležáky budou jistě obyvatelé našeho města. Pro ty je již od nedávných dnů připravena zastávka MHD, ze které město zajistí spojení mezi domovy návštěvníků a samotným jezerem. Pro první i každé další sezóny se otevře občerstvovací koutek s jídlem nebo s možností dát si vychlazené pivo či míchaný nápoj. Další novinku připravilo vedení města v podobě mobilní kavárny a tak ani milovníci černého, povzbuzujícího nápoje nepřijdou zkrátka. Samozřejmostí provozu rekreačního prostoru jsou sociální zařízení a převlékárny. Dětské hrací prvky, které jsou již vybudovány, oceňuje náměstkyně primátora Markéta Stará, která po dlouhých měsících izolace dětí věří, že přinesou příležitost k sociálnímu kontaktu, o který během lockdownů přišly. Když připočteme stálou dohledovou službu, která by se měla starat o bezpečnost a dodržování provozního řádu, vychází nám jediné. Skvělá příležitost jak si užít příjemné chvilky strávené s rodinou, přáteli nebo partnerem v krásném prostředí. Navíc se sportovním vyžitím a kvalitním občerstvením.