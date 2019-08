Nový plán změní zimní údržbu v některých částech Mostu

Radní schválili plán zimní údržby komunikací pro zimní období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. Tento plán stanovuje koncepci a podmínky, za nichž se zimní údržba bude provádět, včetně určení zodpovědných osob, harmonogramu provádění prací, časových rozvrhů a návrhů na řešení kalamitních situací. Pro tento účel jsou komunikace rozděleny do tří skupin podle pořadí důležitosti pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti.

Na základě stížností, podnětů občanů, poznatků DPmML, a.s., složek IZS a celkového vyhodnocení provozu uplynulého období byly provedeny drobné změny oproti předchozímu plánu. Jedná se o přeřazení vozovky v ulici V Luhu ze II. etapy do I. etapy a vozovky v ulici Antonína Sochora z III. etapy do II. etapy. Dále přeřazení chodníku podél bl. 529 Šeříková ze III. etapy do II. etapy. Do ulice Pod Koňským vrchem č. p. 3389 byl doplněn zásobník s posypovým materiálem.