O dostupném bydlení v kraji se diskutovalo na konferenci

Ústecký kraj uspořádal odbornou konferenci věnovanou novému zákonu č. 175/2025 Sb., o podpoře bydlení. Akce se konala v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem a přilákala odborníky, zástupce obcí i neziskových organizací. Nový zákon představuje významný krok v oblasti sociálního a dostupného bydlení a otevírá nové možnosti podpory pro zranitelné skupiny obyvatel.
Konferenci zahájil úvodním slovem náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, podle kterého je zavedení nového zákona klíčovým krokem k posílení sociální soudržnosti v regionu. Účastníci následně vyslechli výklad zákona v podání Víta Lesáka, ředitele odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Po prezentaci se konala diskuse, která umožnila sdílení zkušeností z praxe a zodpovězení řady dotazů.
Odpolední část byla rozdělena do dvou tematických bloků. První se zaměřil na asistenci, především pro poskytovatele sociálních služeb a sociální pracovníky obcí. Druhý blok se věnoval bytovým opatřením, o něž mají zájem zprostředkovatelé bydlení, správci, obce a sociální služby.
V závěru programu byla představena nabídka podpory projektu POSBUK a také podpora Asociace sociálních služeb a Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlavním cílem akce bylo seznámit účastníky s klíčovými částmi nového zákona a poskytnout jim praktické informace potřebné pro jeho zavádění na úrovni obcí s rozšířenou působností. Velký důraz byl kladen na zřízení kontaktních míst pro bydlení a na podporu spolupráce mezi obcemi, sociálními službami a dalšími partnery.
Konference ukázala, že spolupráce mezi státní správou, samosprávami a neziskovým sektorem je nezbytným předpokladem pro zlepšení dostupnosti bydlení a podporu lidí, kteří se nacházejí v bytové nouzi. Akce se zúčastnilo více než 120 odborníků z řad obcí, poskytovatelů sociálních služeb i neziskových organizací. Diskuse ukázala velký zájem o praktické nastavení nových opatření a potvrdila potřebu sdílení zkušeností mezi jednotlivými regiony.