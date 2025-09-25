Komořanská teplárna začala topit!

Teplárna Komořany spustila dodávky tepla. „Konečně je to tu! „Zabalte svetry a extra deky. Pro nás je teplo a pohodlí našich zákazníků tou nejvyšší prioritou, a proto jsme s ohledem na klesající teploty dnes spustili dodávky tepla do celé naší soustavy centrálního zásobování,“ vzkazuje United energy dodávající teplo pro oblast Mostu, Litvínova a nově Meziboří.
Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR platí, že topné období trvá od 1. září do 31. května. Konkrétní start dodávek se pak řídí počasím a prognózou Českého hydrometeorologického ústavu. Teplárna spouští topení, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu klesne pod 13 °C po dva dny v řadě a neočekává se, že by se měla další den zvýšit.