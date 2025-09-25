Jak budou mít otevřeno ve státní svátek 28. září lékárny Krajské zdravotní?

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost na státní svátek Den české státnosti 28. září. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:
Most:
Lékárna BENU – OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.
Chomutov:
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.
Děčín:
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.
Ústí nad Labem:
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A (telefon 477 112 147) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.
Teplice:
Lékárna Dr. Max – OC Olympia, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.
Litoměřice:
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.