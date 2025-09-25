Jak budou mít otevřeno ve státní svátek 28. září lékárny Krajské zdravotní?

Od
redakce HL
-
0
70

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost na státní svátek Den české státnosti 28. září. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:

Most:

Lékárna BENU – OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A (telefon 477 112 147) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna Dr. Max – OC Olympia, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!