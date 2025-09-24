Kemp u jezera Most se vybuduje jako první, sjezdovka zatím neprošla

Atraktivní projekty by mohly vzniknout v okolí mosteckého jezera. Prioritou bude kemp a ubytování. Zvažuje se odtud také lanovka na Hněvín.
Město Most plánuje v okolí jezera zajímavé rozvojové projekty. S nimi se ale může počítat, až dojde k majetkovému vypořádání pozemků. „Jestliže chceme z této lokality udělat turistickou oblast, potřebujeme, aby lidé měli místo, kde budou moci bydlet a strávit tu noc,“ konstatuje primátor Marek Hrvol. První by na řadu má přijít kemp. „S kempem jsme připraveni. Jakmile budeme mít pozemky, začneme s realizací. Máme připravený také projekt z 15 ekomiliard na inženýrské sítě. Jinak bychom je museli udělat ze svého. Potřebujeme podporu státu a EU, z vlastních zdrojů by to bylo neúnosné,“ připustil primátor. Na řadu projektů, pro které jsou dotační výzvy, město ale zatím o prostředky žádat nemůže. „Majetkové vypořádání je zatím brzdou pro všechno. Pokud nejsme vlastníci pozemků, nemůžeme žádat ani o dotace,“ připomněl primátor. Aktivitou, s kterou se u jezera stále „koketuje“, je umělá sjezdovka a tréninkové centrum pro mládež. Tento záměr ale brzdí motýlí koridor. Krajský odbor životního prostředí dal pro vybudování sjezdovky zatím zamítavé stanovisko. „Sportovci v čele s panem Daleckým se nechtějí této myšlenky jen tak vzdát. Žádají o další jednání. Ještě to budeme řešit,“ připustil primátor. Krajský úřad prý bude výskyt motýlů znovu a podrobněji monitorovat. „Mělo by se zjistit, v jakých intervalech se tu motýli vyskytují. Přesněji se vyčlení oblasti jejich výskytu a zároveň vymezí území, kde by byl prostor pro nějakou aktivitu. Výzkum bude ale trvat minimálně rok a půl,“ upřesnila mostecká radní Jana Falterová Zudová. „Pakliže bychom ale neměli dotační podporu, tak bychom projekt nerealizovali, ani pokud by se místo našlo,“ upozornila. S jinou variantou, kde by sjezdovka u jezera mohla vzniknout, se prý neuvažuje. „Nehledá se náhradní místo. V lokalitě Pařidel, což je při pohledu na jezero v pravé části, je totiž pro sjezdovku ideální sklon,“ dodala radní.
Nevšedním záměrem je i lanovka, která by z jezera vedla na Hněvín. Ta je překvapivě na rozdíl od sjezdovky pro realizaci prý mnohem reálnější. „Pokud budou zbývající prostředky na projektovou dokumentaci, nechali bychom ji zhotovit. Projekt může extrémně zvýšit turistický potenciál,“ podotkl primátor. Lanovka není podle vedení města sci-fi. Dokonce se i ví, odkud by se mohly čerpat dotační prostředky. „Daly by se využít z dolu ČSA, kde budeme zahrnuti jako oprávnění příjemci prostředků na revitalizaci. Jinde zatím výzvy na tento typ projektu nejsou,“ dodal primátor.
Foto: Jaroslav Bejček