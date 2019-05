O víkendu nepojedou mezi Mostem a Chemopetrolem tramvaje

O nastávajícím víkendu – ve dnech 18. a 19. května od 4 do 23.15 hodin dojde k výluce tramvajových linek č. 2 a 4 v úseku Záluží, CHEMOPETROL – Most, nádraží – Most, Velebudická. Po dobu výluky bude za tramvaj zajištěna náhradní autobusová doprava.

Linka č. 2:

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Mostu, Velebudická v sobotu 18. května 2019 ve 4:32 hodin.

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Mostu, nádraží v sobotu 18. května 2019 ve 4:41 hodin.

Linka č. 4:

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Mostu, Dopravní podnik v sobotu 18. května 2019 ve 4:02 hodin.

První spoj náhradní autobusové dopravy jede ze Záluží, Chemopetrol v sobotu 18. května 2019 ve 4:27 hodin.

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Autobus za linku č. 2 pojede z Mostu, Rudolická, zastávka linky č. 30, dále jede do zastávky linky č. 16 Most, TESCO a podél kolejí až do Mostu, zimní stadion, zastávka náhradní autobusové dopravy. Dále zajíždí po tramvajovém pásu do zastávek Most, sportovní hala, Most, obchodní dům PRIOR, Most, 1. náměstí a Most, Čs. mládeže. Poté sjíždí z tramvajového pásu do zastávky Most, Dopravní podnik (zastávka linky č. 31) a dále podél kolejí do Mostu, Severografia (zastávka náhradní dopravy) a do Mostu, Velebudická, kde staví v zastávce linky č. 25 v otočce. Zpět jede po stejné trase. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky 2 a cedulí náhradní autobusová doprava.

Autobus za linku č. 4 pojede z Chemopetrolu od otočky tramvají, kde bude probíhat i přestup cestujících, podél kolejí a staví ve všech zastávkách náhradní dopravy až do Mostu, zimní stadion, zastávka náhradní autobusové dopravy. Dále zajíždí po tramvajovém pásu do zastávek Most, sportovní hala, Most, obchodní dům PRIOR, Most, 1. náměstí a Most, Čs. mládeže. Poté sjíždí z tramvajového pásu do zastávky Most, Dopravní podnik, zastávka linky č. 31. Zpět jede po stejné trase. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky 4 a cedulí náhradní autobusová doprava.

POZOR! Ve směru z Chemopetrolu nestaví z důvodu rekonstrukce mostu v zastávkách náhradní autobusové dopravy Most, sídliště ČD a Most, Souš.

V noci ze soboty 18. května 2019 na neděli 19. května 2019 dojde k výluce provozu celé tramvajové linky č. 40.

Za tramvajovou linku č. 40 bude zajištěna náhradní autobusová doprava v plném rozsahu. Autobus náhradní dopravy bude označen číslem linky 40 a cedulí náhradní autobusová doprava.