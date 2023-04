Ochutnejte víno na Benediktu

Do Mostu se sjeli vinaři z Čech i Moravy, aby na Benediktu představili veřejnosti svá vína, konají se tu totiž tradiční Dny vína na Benediktu. První se uskutečnil dnes, 13. dubna, druhý je přichystán na pátek 14. dubna

Kromě setkání s vinaři a ochutnávkou jejich bílých, červených či růžových vín, návštěvníci budou moci zhodnotit jiskru i chuť vín zahraničních. Ale to není vše. Mlsné jazýčky jistě potěší široká nabídka lahodných sýrů, voňavých uzenin a rozmanitých sladkostí. Prim ale bude samozřejmě hrát víno. Pořadatel slíbil, že kromě vinařů, kteří do Mostu již po léta pravidelně jezdí, přibydou i nová jména zblízka i vzdálenější Moravy.

K lahodnému moku a příjemnému popovídání s přítomnými vinaři zahraje pravá moravská cimbálka, odpolednem a večerem bude po oba dva dny provázet Markéta Sochorová. Mezi 14 stánky s nabídkou vystavujících vinařů si jistě vybere i nejnáročnější milovník vína.

Vstupenky na akci bude možné pořídit v předprodeji na recepci Benediktu, ve firmě Bela Most, Obex klíče na ulici J. Skupa nebo v cestovní kanceláři Traxmandl Tour, ale pořídit je bude možné i v dny konání přímo na místě. Vstupenka platí na jeden den. Degustační výstava se koná jako každým rokem ve sportovním a vzdělávacím středisku Benedikt Most od 15 do 20:30 hodin ve dnech čtvrtek a pátek 13. a 14. dubna.