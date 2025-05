Od zítra změny v dopravě v Litvínově

Od 5. května 2025 od 10:00 hod. do odvolání budou autobusové linky č. 13, 14, 15, 27, 60, vzhledem k této uzavírce, vedeny ze směru od Litvínova, nádraží po objízdné trase z ul. Mostecké do ul. 9. května, ul. Smetanova, ul. Ruská do ul. Valdštejnské a dále již po standardní trase do Litvínova, Máj.

Zpět po stejné trase.