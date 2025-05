Opravy silnic v Litvínově začínají 5.května

Od 5. května 2025 budou zahájeny lokální i větší opravy povrchů komunikací na území města Litvínova. Práce zahrnují celkem 15 úseků v rozsahu do 3 800 m². Opravy jsou nutné kvůli špatnému technickému stavu silnic, které už nevyhovují dopravnímu zatížení. Opravy se budou týkat těchto míst:

▪️K Loučkám

▪️Vrchlického (výjezd z podloubí)

▪️Propojka z ul. Tržní na I/27

▪️Jiráskova u kruhového objezdu/Lomská

▪️Mostecká (ke kruhovému objezdu u Lidlu)

▪️Žižkova

▪️Valdštejnská (pod kruhovým objezdem)

▪️Přátelství (před č. p. 80 a 81)

▪️Rooseveltova (vjezd z Ruské ul.)

▪️Vjezd do ul. Školní

▪️Vjezd do Mostecké ul. (vedle č. p. 2017)

▪️Zahrádkářská osada Chudeřín

▪️Hamerská

▪️Gluckova

▪️Sukova (výjezd na PKH z podloubí)