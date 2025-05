Z distribuce pervitinu byli obviněni čtyři členové jedné rodiny.

V síti kriminalistů chomutovského toxi týmu uvízlo po krátké době dalších několik dealerů, tentokrát jde o členy jedné rodiny.

Kriminalisté při své práci získali operativní poznatky o možném prodeji pervitinu šestatřicetiletým mužem z Jirkova. Na základě získaných informací provedli rozsáhlé operativní šetření, přičemž zjistili, že k bydlišti tohoto Jirkovana přicházelo v denní i noční době množství osob, které si tam drogu kupovaly. Dotyčný měl s distribucí začít krátce poté, co byl před několika měsíci propuštěn z výkonu trestu.

Postupně si zřejmě vytvořil bohatou klientelu, kdy různí uživatelé pervitinu tuto drogu měli většinou nakupovat přímo u něho doma. Někdy se nejprve telefonicky domluvili, jindy šli prostě kolem, a buď zaklepali na parapet jirkovského přízemního bytu, nebo mu do okna hodili kamínek. Zpravidla jim dotyčný pak hodil klíče a samotný „obchod“ proběhl přímo v bytě. V některých případech zákazník dostal zboží po zaplacení rovnou z okna. Do svých „kšeftů“ měl zmíněný muž podle zjištění kriminalistů zapojit i svou rodinu. Pokud nebyl doma, tak měla pervitin dle jeho telefonických instrukcí prodávat jeho 39 letá družka a někdy dokonce i jejich 19letá dcera, která do bytu docházela.

Kromě nich s touto rodinnou „živností“ měla vypomáhat i mužova 56letá matka. Ta měla za účelem přechovávání metamfetaminu určeného pro další distribuci poskytnout prostory v jirkovském bytě, kde bydlí. Při domovní prohlídce u ní kriminalisté kromě několika digitálních vah nalezli sáček s obsahem metamfetaminu o hmotnosti 229 gramů.

Kriminalisté po shromáždění dostatečných informací k trestné činnosti naplánovali akci, v rámci které v minulém týdnu policisté vtrhli do bytu 36letého muže. Tam dle plánu přímo při prodeji přistihli podezřelého i s jeho družkou a několika zákazníky. Ti tak tentokrát „odešli s prázdnou“ a následně byli k věci vyslechnuti jako svědci. Podezřelého muže a jeho družku kriminalisté zadrželi a při domovní prohlídce u nich v bytě nalezli uzamykatelnou pokladnu, uvnitř které byla mimo jiné digitální váha, prázdné plastové sáčky, některé z nich obsahující bílou látku, a jeden sáček s obsahem 7,44 gramů bílé krystalické látky. Policisté v bytě zajistili také desítky tisíc korun v hotovosti.

Následně na jiných místech zadrželi i další dvě podezřelé (ve věku 59 a 19 let), přičemž v bydlišti starší z nich přitom nalezli již zmíněný sáček s 229 gramy metamfetaminu.

Vyšetřovatel všechny zadržené osoby obvinil ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. S ohledem na značný rozsah páchání popsané trestné činnosti všem obviněným hrozí v případě prokázání jejich viny u soudu tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Obviněný 36letý muž je na základě podnětu vyšetřovatele z rozhodnutí soudce stíhán vazebně.