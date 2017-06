Odměny pro pilné školáky

Litvínovská knihovna i letos odměňuje pilné žáky. Na konci roku rozdává odměny po předložení vysvědčení.

Městská knihovna Litvínov ani tento rok nezapomněla na děti školou povinné. Poslední školní den vyhlásila svou tradiční akci – Odměna za vysvědčení. Zve tímto všechny děti, které na konci druhého pololetí dostaly na vysvědčení vyznamenání, do knihovny. „Stačí s vysvědčením přijít do dětského oddělení a pochlubit se. Za odměnu si může vyznamenaný vybrat některou z čokolád,“ říká Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny. Pro odměny si mohou děti chodit hned po skončení vyučování až do konce otevíracích hodin.