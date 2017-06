Zboříme mýty o Harrym Potterovi

Chcete vědět, co je Potterologie? Zeptejte se litvínovských knihovníků…

30. 6. 2017 od 18 hodin proběhne v Městské knihovně Litvínov akce pro mládež nazvaná Noc s Harry Potterem aneb Jak to bylo doopravdy? Pod tímto titulem se skrývá tematický večer a noc plná soutěží. Litvínovští knihovníci však v programu zajdou ještě dál. „Už jsme se nemohli dívat na to, jak je mládež klamána,“ sdělila nám knihovnice oddělení pro dospělé Knolová a dodává: „Rozhodli jsme se uvést celou věc s Harry Potterem na pravou míru. A při tom jsme mimochodem založili nový vědní obor.“ Co je jeho obsahem a jaká závažná odhalení byla o Harrym zjištěna? To vše se mladí čtenáři dozví z divadelní hry, kterou si pro ně zdejší potterologové připravili.

Je-li vám anebo vašim dětem více než 13 a máte chuť prožít nanejvýš kultivovaný večer, přihlaste se na dospělém oddělení.