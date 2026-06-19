Čerpačky ORLEN nabízejí nové letní drinky

Prodeje doplňkového zboží a občerstvení na čerpacích stanicích ORLEN v Česku dlouhodobě rostou a příjmy z nepalivového segmentu již vyrovnaly příjmy z prodeje paliv. Od května začal ORLEN postupně zavádět na vybraných čerpacích stanicích nové letní drinky a rozšiřuje také sortiment produktů pod privátní značkou.
„V segmentu nepalivových produktů dlouhodobě zaznamenáváme růst. Naším cílem je naplno využít potenciál, který v tomto segmentu vidíme a posilovat jeho význam v rámci celé sítě ORLEN. Nabídku postupně rozšiřujeme a inovujeme, přičemž zohledňujeme aktuální trendy a preference zákazníků. Před rokem jsme začali rozvoj tohoto segmentu pro všech sedm evropských zemí, ve kterých skupina ORLEN působí, řídit z Prahy. Mám radost, že se nám daří efektivně sdílet zkušenosti z jednotlivých trhů, díky čemuž jsme v tomto segmentu velmi úspěšní,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, odpovědná za maloobchod v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku, a výkonná ředitelka pro nepalivový segment ve skupině ORLEN.
Letošní letní nabídka zahrnuje smoothies z čerstvé pomerančové šťávy s mangem nebo ananasem a špenátem, osvěžující nealkoholické limonády – grepovou, citronovou a Orange Spritz s chutí oblíbeného letního drinku – a také ledové kávy, konkrétně frappé s chutí makadamiových oříšků nebo grepový a růžový espresso tonic. Nápoje jsou v nabídce české sítě ORLEN na vybraných čerpacích stanicích, jejichž přehled je dostupný na webu orlen.cz. Návštěvníci mohou ochutnat také nové sendviče Stop Cafe vyráběné v Česku, které budou do nabídky sítě ORLEN zařazeny v červnu. Sortiment bude zahrnovat sendvič se šunkou a sýrem, rustikální sendvič s trhaným hovězím masem nebo s pastrami a lanýžem; postupně jej doplní další kategorie.