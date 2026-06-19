Žáci vytiskli motor a vyhráli půl milionu korun

Devět týmů ze středních škol Ústeckého kraje se zapojilo do letošního ročníku motivačního programu Dobrá škola – Moderní škola 4.0. Vítězem se stali žáci Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní v Děčíně. Vymodelovali a pomocí 3D tisku vytvořili pohonnou soustavu osobního automobilu v měřítku 1:1.
Soustava zahrnuje model spalovacího motoru V6, pětistupňovou převodovku se zpátečkou a lamelovou spojku. Za vítězství škola získala finanční odměnu ve výši 500 tisíc korun. „Smyslem programu Dobrá škola – Moderní škola 4.0 je propagace a popularizace odborného vzdělávání. Jsem moc ráda, že tento program funguje a Ústecký kraj strojaře aktivně podporuje. Porota to ale neměla jednoduché, protože všechny přihlášené projekty byly skvělé a výsledky byly opravdu velmi těsné,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, která zároveň zasedla v porotě soutěže.
Na druhém místě se umístila Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola ve Školní ulici v Chomutově. Za inteligentní nástrojový deposit získal tým z této školy odměnu ve výši 400 tisíc korun. Třetí místo obsadil tým ze SPŠ stavební a SOŠ stavební a technické v Ústí nad Labem. Navrhl a zrealizoval systém podtlakového upínání plechových dílců. Odměna za třetí příčku činila 300 tisíc korun. Týmy na čtvrtém až devátém místě získaly pro svou školu odměnu ve výši 150 tisíc korun. (nov)