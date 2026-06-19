Krajská zdravotní podpořila vzpomínkové místo pro rodiče, kteří přišli o miminko

Krajská zdravotní podpořila vznik nového vzpomínkového místa určeného rodičům, kteří přišli o miminko v jakékoli fázi těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Pietní prostor se nachází na Mariánské skále v Ústí nad Labem. Nabízí tiché a důstojné zázemí pro zastavení, vzpomínku a zpracování ztráty, o které se ve společnosti stále hovoří jen velmi málo.
Autorkou projektu je Martina Bártová, dětská sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péče Neonatologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Na realizaci spolupracovala s vedením Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa. „Na našem pracovišti doprovázíme rodiče v nejtěžších chvílích jejich života a dlouhodobě jsme vnímali, že jim chybí místo, kam by se mohli vracet, zastavit se a svou ztrátu si připomenout. Impulzem pro vznik projektu byla konkrétní zkušenost s rodinou, která přišla o miminko po delší hospitalizaci. Uvědomila jsem si, že podobný prostor v Ústeckém kraji zcela chybí, přestože v jiných regionech již existuje. Jsem ráda, že se díky velké podpoře městského obvodu podařilo myšlenku během několika měsíců proměnit ve skutečnost,“ uvedla Martina Bártová.
Vzpomínkové místo tvoří strom s možností zavěšení dřevěných srdcí se jménem dítěte, pamětní kámen s deskou a upravený prostor s levandulemi určený ke klidnému rozjímání. Pietní místo je otevřeno všem rodičům a rodinám bez ohledu na to, v jaké fázi o dítě přišli nebo zda měli možnost posledního rozloučení formou pohřbu. „Jde o velmi citlivý a lidský projekt, který si zasloužil naši plnou podporu. Od první chvíle bylo zřejmé, že takové místo může pomoci mnoha rodinám vyrovnat se se ztrátou dítěte. Mariánská skála má specifickou atmosféru klidu a důstojnosti, a právě proto jsme ji pro vznik pietního místa vybrali. Oceňuji iniciativu Martiny Bártové i nasazení všech, kteří se na realizaci podíleli,“ řekl starosta Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Jaroslav Šimanovský. Projekt navazuje také na dlouhodobé aktivity podporující rodiny po perinatální ztrátě, do nichž se Neonatologická klinika V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem zapojuje.