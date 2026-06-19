Litvínovské náměstí změní 20. června pouliční představení na magický vesmírný svět

Přijďte 20. června od 15.30 do 22 hodin na náměstí Míru zažít jedinečné pouliční divadelní představení V.O.S.A. Theatre promění náměstí Míru v magický vesmírný svět.
Od 15.30 hodin budou pro návštěvníky zpřístupněny velkolepé světelné instalace – Slunce, Země a Měsíc. Můžete si je prohlédnout a pořídit originální fotografie. Návštěvníky podívaná plná emocí a fantazie – akrobatický stroj, díky kterému budou performeři doslova létat, tanec, oheň i obří loutka ryby. Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení. Hlavní představení začíná ve 21.30 hodin.
V.O.S.A., čili Volné Občasné Sdružení Akrobatů (Artistů, Alternativců) je český soubor, který vznikl v roce 2007 a zaměřuje se na pouliční divadlo, nový cirkus, akrobacii, živou hudbu, žonglování a velké loutky. Mezi jejich známá představení patří například Vysoké snění, Mezi světy, První krok nebo C’est La… Wheel!. Jejich styl je spojení pouličního divadla, nového cirkusu a vizuálního umění, často s velkolepými průvody a akrobatickými prvky.