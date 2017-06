Do třetice všeho dobrého: Olympijský běh na autodromu

Ve středu 21. června zaplní velký okruh mosteckého autodromu účastníci T-Mobile Olympijského běhu. Na netradičním závodišti se běžci sejdou už potřetí. Opět si mohou vybrat ze dvou tratí, osmikilometrové a o polovinu kratší. Odstartují v 18.30 hodin. Loňský ročník ozdobila rekordní účast 249 běžců a běžkyň všech věkových kategorií.

„Snažíme se zpřístupnit náš areál lidem všech věkových kategorií, a to nejen motoristickým fanouškům. I když hlavní náplní naší činnosti samozřejmě zůstává pořádání automobilových a motocyklových závodů, stále častěji obohacujeme doplňkové programy o zážitky pro všechny členy rodiny. Pořádáme koncerty a další zajímavé kulturní a společenské akce, například na konci července zveme každého na The Most Show, součástí bohatého programu bude koncert kapely Laura a její tygři nebo Food festival slibující nevšední gastronomické zážitky,“ vyjmenovala obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Prezentace účastníků běhu se stejně jako loni uskuteční v recepci budovy polygonu, parkování v areálu je zdarma. Půl hodiny před startem se zaregistrovaní běžci přesunou tunelem na velký závodní okruh autodromu. Startovné činí 100 korun, pětinu z této částky, tedy 20 korun, organizátoři věnují na charitativní účely na konto Olympijské nadace. Tři nejrychlejší muži a ženy v každém závodě získají věcné dary. Podrobné informace o T-Mobile Olympijském běhu v Mostě zájemci najdou na webové adrese http://www.olympijskybeh.cz/zavody/most/.

Rekord na delší trati ustanovil v loňském roce Jiří Firlingr, dvě kola po dráze zdolal v čase 28:32 minuty. Mezi ženami nenašla na osmikilometrové trati přemožitelku Hana Melonová, která ji zvládla za 37:28 minuty. Čtyřkilometrovou trať uběhl nejrychleji Jakub Stejskal, vítězkou ženské kategorie se stala Antonie Ležalová.

Běžecké závody, které spojuje olympijská myšlenka, mají u nás dlouhou tradici. Letos se do závodů s podtitulem „různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“, jež jsou součástí mezinárodního Olympijského dne, zapojí ve stejný den a čas přes 70 tisíc běžců v 81 českých a moravských městech. Most tedy mezi nimi nebude chybět. Ambasadory akce jsou jeden z nejlepších kajakářů světa Vavřinec Hradílek a reprezentant v moderním pětiboji Jan Kuf.