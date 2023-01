Přes sto sad medailí bylo rozdáno. Od 22. do 26. ledna se města Hradec Králové, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Nová Paka a Trutnov proměnila v olympijská střediska, která přivítala 1151 mladých talentů. Jubilejní 20. Olympiádu dětí a mládeže ovládl domácí Královéhradecký kraj.

I tentokrát se ODM stala pro účastníky životním zážitkem. „Jsem nadšený z toho, jakým způsobem Olympiáda dětí a mládeže probíhala. Byla tady skvělá atmosféra a mohli jsme sledovat výborné sportovní výkony. Dlouho jsme se připravovali a ukázalo se, že to byla správná cesta,“ hodnotil Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje a dodal: „Nechtěli jsme, aby to bylo jenom o jednotlivých disciplínách. Sportovci si mohli užít jedinečnou atmosféru, potkat úspěšné sportovce i nové přátele, navštívit zajímavé debaty a užít si bohatý doprovodný program.“

Na programu bylo 10 sportů a 26 disciplín. Pouze tři kraje dokázaly ve sportovních zápoleních překonat hranici 200 bodů. Celkové hodnocení s 252 body suverénně ovládla domácí výprava. Druhé místo obsadil Moravskoslezský kraj a stupně vítězů doplnil kraj Liberecký. Ústecká výprava skončila se ziskem 8 cenných kovů v celkovém pořadí hodnocení krajů na 12. místě, když vybojovala 1 zlatou, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.

Rekordní podpora na sportovištích

Na sportovištích i v samotných městech to žilo. „Měl jsem možnost s mnoha mladými sportovci mluvit a říkali, že si to v Královéhradeckém kraji neuvěřitelně užili. Navíc tato edice patřila k těm nejúspěšnějším, i co se týká návštěvnosti sportovišť. Například na hokeji i ve Vejsplachách bylo každý den téměř tisíc návštěvníků, což je pro mladé sportovce fantastický zážitek,“ komentuje Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru zodpovědný za ODM.

Sportoviště i Olympijský dům každý den navštěvovali kromě veřejnosti rovněž školy a desítky úspěšných sportovců. Mezi nimi nechyběla ambasadorka Eva Adamczyková, biatlonista Ondřej Moravec, alpská lyžařka Martina Dubovská, snowboardista Jakub Hroneš, skikrosař Tomáš Kraus, hokejisté Václav Varaďa, Patrik Eliáš, Matouš Menšík a další.

Olympiádu dětí a mládeže si nenechaly ujít ani kamery České televize. Akci od pondělí do čtvrtka živě přenášel kanál ČT sport i platforma ČT sport+, která poskytla moderovaný proud ze sportovišť i celé přenosy vybraných závodů. Většina sportů rovněž nabídla streaming svých disciplín. Celkově bylo odvysíláno 33 přenosů, což činí 167 hodin streamů. Diváci při jejich sledování strávili více než 6 000 hodin.

Hrajeme férově

Jedním z pilířů Olympiády dětí a mládeže je dlouhodobě fair play chování. Na závěrečném ceremoniálu byl oceněn lyžařský orientační běžec Matěj Čečka, který přišlápl lyži svému soupeři, následně ho však pustil před sebe. Hodinky PRIM a peněžitý dar od společnosti Sazka mu předal Jan Pirk, senátor a člen Českého klubu fair play.

Poté pořadatelskou štafetu největší multisportovní akce v České republice převzal Jihočeský kraj, kde v roce 2024 proběhne letní edice.