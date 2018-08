Partička zavítá do Citadely, rezervujte si vstupenky včas!

PARTIČKA je zábavná improvizační show, kde nikdo dopředu netuší, co se bude dít. Během večera vás pobaví v české Partičce Igor Chmela, Michal Novotný, Michal Suchánek a Richard Genzer. Cílem pořadu je pobavit diváky tím, že jsou herci vhozeni do vody a netuší, co je čeká.

Během pořadu se herci zúčastňují her, které jim mají zkomplikovat situaci. Jediný, kdo zná témata je moderátor Daniel Dangl, který herce nasměruje. Během her účinkují buď všichni čtyři herci, nebo se střídají. Komunikace mezi nimi způsobuje to, co u nás diváci doteď neviděli. Moderátor má na stole zvonek, kterým spouští a ukončuje jednotlivé hry a je tedy režisérem celého večera. Soutěžící tak ukazují svůj talent ve hrách jako Seznamka, Abeceda, Opera, Detektor lži, Dabing a ve spoustě dalších. Celou show hudebně doprovází Marian Čurko, který je známý svými převleky.

Chcete je vidět naživo!!! Nenechte si tak ujít jedinečnou příležitost.

Termín konání: 29. listopadu 2018

Začátek od: 17.30 a 20:00 hodin na Velké scéně

Vstupné 480 Kč. Vstupenky nelze platit kartou ani poukázkami!

Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.

Vstupenky zakoupené na původní termín 26.11.2018 zůstávají v platnosti.