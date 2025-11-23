Patchworkářky se sešly s vedením Litvínova

Starostka Litvínova Kamila Bláhová a místostarostka Květuše Hellmichová se setkaly s členkami litvínovského Patchwork klubu a zástupkyněmi TJ Sokol Litvínov – Lom, aby jim osobně poděkovalo za jejich vynikající spolupráci.
Členky Patchwork klubu byly jedny z prvních, které se zapojily do projektu šití Veselých polštářků pro dětské pacienty FN Motol Praha, který běží již od roku 2016. A to není všechno! Každý rok se také podílejí na zdobení vánočního stromu v zámku Valdštejnů v rámci výstavy Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok, která bude letos zahájena vernisáží 25. listopadu v 17:00 hodin.
Členky TJ Sokol Litvínov – Lom se zase pravidelně podílejí na zajištění dohledu nad tematickými soutěžemi pro děti v rámci městských akcích, jako jsou Velikonoce, Den dětí nebo Oslava sklizně a řemesel. A letos se k nim přidá i Zámecký vánoční jarmark.