V průběhu následujících čtrnácti dnů bude, s ohledem na aktuální klimatické podmínky, zahájena realizace projektu „Umění na zastávkách“, který byl vybrán na základě veřejného hlasování v rámci Participativního rozpočtu města Litvínov pro rok 2024.
V souvislosti se zahájením prací žádáme všechny občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí dotčených zastávek městské hromadné dopravy. V místě realizace bude umístěna elektrocentrála s napájecím kabelem a pracovní vozidlo.
Práce budou probíhat na následujících autobusových zastávkách v Litvínově: Koldům, Citadela, sportovní škola, mototechna, náměstí Míru, Bílý sloup, požární stanice, Hamr, škola