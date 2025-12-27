Petr Nárožný zavítá do Litvínova

Citadela Litvínov zve na večer plný humoru, nadhledu a fascinujících historek s legendou české scény, Petrem Nárožným. Objevte herce, komika a vypravěče v neobvyklé roli – jako poutavého vypravěče, který s humorem a šarmem přibližuje zákulisí divadla, filmu i běžného života. Připravte se na nezapomenutelný zážitek, který baví všechny generace.
Jeho nekonečný humor a přirozený šarm dělají z podobných setkání výjimečný zážitek: od zákulisních historek přes postřehy k hereckému řemeslu až po vtipné glosy o životě.
Přijďte si užít blízké setkání s velkou osobností, která umí vyprávět tak, že sál dýchá v jednom rytmu.
Termín konání: pondělí 26. ledna 2026
Čas a místo: od 19.00 hodin, Velká scéna
Vstupné: 300 Kč
Vstupenky k zakoupení na pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online nebo telefonicky 476 111 487.