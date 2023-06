Piráti předali porodnici výtěžek z utkání pro chomutovskou nemocnici

Pátý ročník projektu Piráti Chomutov pro nemocnici pomalu ale jistě směřuje k cíli. Dalším krokem se stalo předání kompletního výtěžku zástupcům porodnice, kteří převzali z rukou tiskového mluvčího klubu 237 961 korun, což je částka, kterou vynesly aukce zápasových dresů a prodej minidresů.

Drtivou většinu konečné sumy vytvořila aukce originálních trikotů přímo ze samotného střetnutí s Letňany. Jejich dražba vynesla 210 318 korun, dalších 27 643 korun přibylo díky prodeji minidresů během dvou klání v Rocknet aréně i následně přes pirátský e-shop. „Jsme rádi, že aukce pro nemocnici patří mezi ty, v nichž si dresy vyzvednou všichni, i když to někdy trochu trvá,“ přibližuje s úsměvem klubový mluvčí Libor Kult. „Jakmile bude na porodnici vše hotovo, určitě fanoušky seznámíme s tím, kam konkrétně jejich pomoc směřovala,“ ujišťuje jedním dechem.

Poprvé v historii aukcí překročila částka dvě stě tisíc korun, což potěšilo zástupce chomutovské nemocnice, jež spadá pod Krajskou zdravotní, a.s. „Velmi si vážíme, že hokejový klub pokračuje v tradici zápasů pro naši nemocnici. Vzhledem k tomu, že jsem gynekologicko-porodnické oddělení několik let vedl, mám radost, že právě tam pomůže rekordní částka,“ konstatuje ředitel nemocnice Michal Zeman.

Jeho nástupce na postu primáře pak zmiňuje hokejové fanoušky, mezi které s rodinou sám patří. „Chtěl bych všem příznivcům Pirátů poděkovat za podporu našeho oddělení,“ vzkazuje lékař Radek Kochlöfl. „Těší mě to o to víc, protože i já fandím v hledišti, jak jen to jde,“ prozrazuje následně s tím, že návštěvy zápasů určují zejména služby v nemocnici.

K hokeji má svým způsobem blízko i vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Bc. Veronika Hýblová, kterou by při běžném hovoru leckdo mohl spojovat se současným kapitánem Pirátů, neboť foneticky zní její příjmení stejně. „Vážíme si takové podpory ze strany hokejového klubu a jeho fanoušků. Prostředky využijeme na zkvalitňování prostředí porodnice a porodních sálů nebo dokupování pomůcek tamtéž,“ uzavírá.