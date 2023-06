Do podvodu holdingu Malina spadly i firmy z Mostecka. Poslankyně Berenika Peštová varuje: „Fotovoltaky jsou sexy hit, ale je potřeba mít se na pozoru“

Do podvodu obřích rozměrů společnosti holdingu Malina, která slibovala rychlou instalaci solárních panelů na rodinné domy, spadly také firmy a lidé z Mostecka. Stejně jako tisíce dalších klientů zaplatili zálohy, ale solární panely za ně s největší pravděpodobností neuvidí. Podle poslankyně za Mostecko Bereniky Peštové (ANO), neuvidí nejen fotovoltajky, ale ani dotace, ani peníze.

„Náš poslanecký klub ANO se tímto problémem zabývá. Jedná se o organizovaný a musím říci o velmi sofistikovaný podvod za 1,5 miliardy korun. Jde nám o to varovat lidi. Aby pod tlakem vysokých energií, kdy chtějí ušetřit, nedopadli tak fatálně, jako klienti holdingu Malina. Chtěli jsme po ministru průmyslu a obchodu Josefu Síkelovi, aby pomohl podobným případům zabránit. Jednak mapou s oblastmi, která by žadatelům o solární panely mohla ukázat, kde je již síť plná a nelze se do ní propojit, protože už není volná kapacita. Dále by bylo vhodné vytvořit a zveřejnit seznam prověřených a slušných firem, jež se instalací zabývají. Pan ministr sice konstatoval, že nápad je to dobrý, ale je to složité. Náš klub je ale přesvědčen, že realizace je naopak velmi jednoduchá a sníží riziko, že podobná situace se nebude opakovat. V současné době je námi navrhované opatření velmi potřebné. Podvodníkům, jako je holding Malina, nahrává to, že Evropská unie začala doslova bláznit s Green dealem, dále masová kampaň na dotace a sliby o úsporách. Lidi, kteří to všechno chtějí jen přežít, žene Evropská unie svými šílenými rozhodnutími do náruče podvodníků a šejdířů. Fotovoltajky jsou sice sexy hit, ale je potřeba mít se hodně na pozoru a vše si pečlivě zjišťovat,“ říká Berenika Peštová.

Poznámka redakce: Společnost Malina na sebe podala insolvenční návrh a lze očekávat prohlášení úpadku.